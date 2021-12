François de Rugy et Sarah El Haïry boivent le bouillon en librairie

C’est curieux, chez les politiques, ce besoin d’écrire des livres… D’autant plus curieux que, souvent, cette graphomanie laisse les lecteurs profondément indifférents. Si l’on en croit les chiffres de vente, du moins. Ces dernières semaines, la presse nationale s’est intéressée à plusieurs reprises à l’accueil réservé en librairie aux – très nombreux – ouvrages écrits par les membres du gouvernement.

De Bruno Le Maire (quatre livres depuis le début du quinquennat) à Marlène Schiappa , en passant par Jean-Michel Blanquer, Emmanuelle Wargon, Gérald Darmanin ou Sophie Cluzel, une dizaine de ministres a publié un ouvrage au cours de l’année écoulée. Un embouteillage éditorial qui surprend jusqu’à l’Elysée. « Les Français vont finir par se dire que les ministres ne foutent rien et qu’ils passent leur temps à écrire des livres ! », se serait agacé Emmanuel Macron, d’après Le Canard Enchaîné du 20 octobre.

Si au moins ils vendaient, le chef de l’Etat ferait peut-être preuve d’un peu plus d’indulgence. Mais, à l’exception de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, tous ou presque boivent un sacré bouillon. Un exemple parmi d’autres : seuls 620 exemplaires d’Ecole ouverte, l’ouvrage de Jean-Michel Blanquer publié début septembre chez Gallimard avaient ainsi trouvé preneurs fin octobre, rapporte le site spécialisé Actualitte. Un « échec cuisant », commente même le Figaro du 14 novembre dernier.

250 exemplaires pour François de Rugy, 126 pour Sarah El Haïry

C’est peu, mais c’est tout de même mieux, que les scores atteints par deux des politiques nantais ayant pris la plume cette année : la secrétaire d’Etat (mais aussi conseillère municipale, métropolitaine et probable candidate aux législatives) Sarah El Haïry et le député et ancien ministre de l’Environnement, François de Rugy. Mediacités s’est procuré leurs chiffres de vente et ils ne sont pas bons.;

Sept semaines après sa parution, le 20 octobre, l’Envie de France de Sarah El Haïry (Editions de l'Observatoire), dans lequel elle revient sur son parcours et son engagement politique, ne s’est vendu qu’à 126 exemplaires... De son côté, François de Rugy fait à peine mieux : 250 acheteurs pour Du pouvoir, des homards, mais surtout de l’écologie… paru chez Plon, après huit semaines sur les tables des libraires. Avec la couverture médiatique dont il a bénéficié (interviews sur France Info, France Bleu Loire Océan, Europe 1, France 3 Pays de la Loire, Ouest France, L’Obs et d’autres), le député LREM aurait pu espérer mieux.

Mais vendre n’était sans doute pas le but, ni l’essentiel. Comme l’expliquait le professeur à Sciences Po Rennes, Christian Le Bar, dans le Figaro début septembre, pour les politiques en général et les ministres en particulier, la publication d’un livre, permet « de s’élever en prenant le risque d’une argumentation de long terme » et « confère tous les privilèges de l’intellectualité ». Elle ouvre aussi un accès aux médias et un surcroit de visibilité.

De ce point de vue là, et à la différence de Sarah El Haïry, François de Rugy a plutôt réussi son coup. Lui qui avait un peu disparu des radars médiatiques a pu, fin octobre, revenir sur le devant de la scène et longuement développer sa version de l’affaire des homards qui l’avait poussé à la démission en juillet 2019, mais aussi sa vision d’une « écologie de l’action », opposée à celle d’Europe Ecologie – Les Verts. Si personne ou presque ne l’a lu, au moins l’a-t-on entendu.