Nantes Métropole : trams, impôts, MIN et Voyage à Nantes au menu du conseil

Investissements et endettement en hausse.

55 délibérations… Voilà ce qu’auront à voter le 98 conseillers de Nantes Métropole les 9 et 10 décembre. 55 délibérations, soit six de plus que lors du précédent conseil, le 8 octobre dernier. A l’époque, il leur avait suffi de 10 heures pour écluser l’ordre du jour. Cette fois, les débats – en visioconférence – sont prévus sur deux jours. Et pour cause : même si l'on ne parlera finalement pas de l'Arbre aux hérons , certains dossiers promettent quelques longs débats. Petite sélection :

« Un montant jamais atteint »… Voilà ce qu’expliquait Pascal Bolo, mardi 7 décembre, lors de la présentation du débat d’orientations budgétaires prévu à l’ordre du jour du conseil métropolitain. D’ici à 2026, Nantes Métropole prévoit en effet d’investir 3,2 milliards d’euros, soit 1,3 milliard de plus que lors du précédent mandat. Une augmentation qui s’accompagnera de celle de la dette de la collectivité. A la fin du mandat, il lui faudra dix ans pour rembourser la totalité de ses emprunts (tous budgets confondus), flirtant ainsi avec ce que les spécialistes des finances publiques considèrent comme la cote d’alerte. Ce qui ne suscite pas d’inquiétude du côté du vice-président (PS) : « nos finances sont saines et la situation est extrêmement favorable pour emprunter ».

Imposition en hausse

Nantes championne de France de la taxe foncière… Fin octobre, l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) plaçait la Cité des Ducs en tête du classement des villes où cet impôt avait le plus augmenté ces dix dernières années (+37,5%). L’information et le classement méritaient d’être relativisés, mais le mal était fait : dès que l’on parle augmentation d’impôts, le grand argentier de la Métropole, Pascal Bolo, se fâche tout rouge. Il en sera pourtant question lors du conseil métropolitain. Car s’il n’est pas prévu de toucher à la taxe foncière (pas plus que de celles sur les entreprises), les contribuables verront bien leurs impôts grimper, avec une hausse de 6% (1 euro par an en moyenne) de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et l’arrivée d’une petite dernière, la Gemapi, dédiée à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Instaurée de façon facultative en 2015, cette nouvelle taxe débarquera donc à Nantes en 2023 et reviendra en moyenne à 6 euros pas an.

Prix du stationnement en hausse, lui aussi

Puisque l’on en est au chapitre des recettes, Nantes Métropole pourra peut-être compter sur celles liées au stationnement pour limiter - un peu - son endettement. A l’heure actuelle horodateurs et abonnements lui rapporte près de 11 millions d’euros par an, mais cette somme devrait grimper à compter de septembre 2022. A cette date, Nantes comptera 79% de places payantes en plus. Leur nombre passera de 14 000 à 25 000. Les automobilistes paieront aussi plus cher le temps passé par leur voiture au bord des trottoirs : 70 centimes de plus les deux heures en zone rouge, 30 centimes de plus en zone jaune. Mais la mesure étant d’abord destinée à éloigner les automobilistes du centre-ville et à les inciter à laisser leur voiture chez eux (la création de 1500 places supplémentaires de parkings relais est d’ailleurs prévue), faut-il vraiment souhaiter un succès financier à cette mesure ?

Et les lignes de tram ? En hausse !

Si la hausse des tarifs du stationnement les décourage de prendre leur voiture, les habitants de la métropole pourront se rabattre sur le tram. Les conseillers métropolitains en avaient déjà adopté le principe en avril, puis en juin dernier : deux nouvelles lignes de tramway (la 6 et la 7) verront le jour d’ici à 2027 (soit un an plus tard que prévu lors de l’annonce en octobre 2019). La délibération présentée cette fois-ci entérine leur prolongement jusqu’à l’hôtel de ville de Rezé. Elle prévoit aussi que la troisième ligne initialement prévue (la 8) ne sera finalement pas desservie par un tram, mais par un bus électrique "à haut niveau de service". Cela ne coûtera pas moins cher, mais la ligne sera quatre fois plus longue que celle initialement envisagée : 12 kilomètres, du boulevard de Doulon à Bouguenais, via le futur CHU. Toujours au chapitre des transports, le conseil métropole devrait également adopter la création de 50 kilomètres de nouvelles pistes cyclables dans l’agglomération.

MIN, tourisme : on prend les mêmes et on recommence

Qui s’occupe de la politique touristique dans l’agglomération depuis 2011 ? La SPL (société publique locale) Le voyage à Nantes. Qui s’occupe de gérer le MIN, le Rungis nantais depuis les années 1960 ? La SEMMINN (Société d’économie mixte du marché d’intérêt national de Nantes), son opérateur historique. Et à qui reviendront ces tâches dans les prochaines années ? Aux mêmes ! C’est du moins ce que devraient entériner les élus de Nantes Métropole en votant les délibérations 18, 19 et 21 du conseil métropolitain. Les deux premières, suites logiques d’une décision prise il y a un an, valident le contrat de délégation de service public (DSP) passé jusqu’en 2026 avec le Voyage à Nantes pour gérer la politique touristique de la Métropole, mais aussi le Château des Ducs de Bretagne, le Mémorial de l’esclavage et les cryptes de la cathédrale. La troisième vise à renouveler jusqu’en 2027 la DSP liant le MIN de Nantes à la SEMMINN. Un renouvellement sans heurts puisque elle était la seule à se porter candidate. La Semmaris, société d’économie mixte exploitant Rungis, qui semblait un temps intéressée ne s’est finalement pas manifestée.

Le cadeau aux Beaux-Arts

Nantes Métropole devrait racheter à l’école des Beaux-Arts de Nantes le bâtiment tout neuf qu’elle occupe dans les anciennes halles Alstom, sur l’île de Nantes. Un investissement pas vraiment prévu au départ, mais rendu nécessaire pas la situation financière critique de l’établissement. Mediacités vous raconte tout dans cet article.

L’ombre de l'Arbre aux hérons

L’achat par la Métropole de l’œuvre « Arbre aux hérons », en vue de sa construction dans le bas Chantenay aurait dû être discuté lors du dernier conseil métropolitain de l’année. C’est du moins ce qu’avait annoncé Johanna Rolland en juillet dernier. Le débat a été repoussé, pour le moment, à février prochain. Mediacités vous explique comment et pourquoi dans cet article.

Après avoir adopté à l'unanimité, le 8 octobre dernier, la création d'un fonds de soutien dédié à la lutte contre le "sans-abrisme", Nantes Métropole devrait délivrer ses premières enveloppes (Délibération n°16). Pour un total de 398 573 euros, quatre projets seront d'ores et déjà financés. Deux concernent la mise à l'abri de jeunes migrants (à Nantes et Rezé), deux autres des terrains ou des logements temporaires destinés à l'accueil de migrants d'Europe de l'Est (à Bouguenay et Rezé).

Un habitant de la Métropole sur 12 travaille ou étudie au sein de l'université de Nantes (Délibération n°17). Soit, tout de même, pas loin de 55 000 personnes.

180 000 euros... C'est le prix du démantèlement de chacune des premières rames de tramway à avoir été mises en service sur le réseau nantais, entre 1985 et 1994 (Délibération n°33). Construites par Alstom, ces rames prévues pour circuler environ 30 ans arrivent aujourd'hui en fin de vie et il n'est apparemment pas possible de les réutiliser. Les 46 rames concernées seront donc démantelées (Nantes Métropole se réserve néanmoins le droit d'en conserver trois à titre patrimonial). Facture totale pour la collectivité : 8,3 millions d'euros.

3200 kilomètres de canalisation. C'est ce qu'il faut pour alimenter en eau potables les usagers de Nantes Métropole. Un réseau qui connaît quelques sérieuses fuites (l'équivalent du volume de huit piscines olympiques par jour), comme l'expliquait Mediacités en septembre 2020. Et qu'il faut donc entretenir, réparer et adapter aux nouveaux besoins. C'est l'objet de la délibération n°36. Montant de la facture : près de 20 millions d'euros par an entre 2023 et 2026.

2200 euros par an et par mètre carré d'eau. Voilà ce que coûte en moyenne le fonctionnement des 15 piscines publiques de l'agglomération nantaise (Délibération n°2). Une jolie petite somme, quand on sait que la plus grande d'entre elles, la piscine Léo Lagrange à Nantes, compte 1680 mètres carrés de bassins. Pour elle, la facture totale s'élèverait donc à 3,7 millions d'euros par an. Soit quasiment 7 fois plus que la plus petite piscine de l'agglo, celle d'Orvault, avec ses 250 mètres carrés de bassin. Un coût d'entretien moyen qui semble très élevé. Le 21 octobre dernier, suite à un rapport incendiaire de la Cour des comptes en 2018, l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale publiait une étude sur les coûts de fonctionnement des piscines municipales. Pour les intercommunalités, elle les évalue, en moyenne, à 1263 euros par mètre carré et par an...