Tram-train Nantes-Châteaubriant : (encore) 1,5 million d’euros de travaux avant l’ouverture à la concurrence

272 millions d’euros. Voilà désormais la somme d’argent public dépensée pour la ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant, rouverte il y a six ans et dont Mediacités révélait dès 2017 « l’échec très discret » . La Région Pays de la Loire a déjà réglé près la moitié de la facture (127 millions d’euros). Mais cette fois c’est surtout l’État qui met la main à la poche, en finançant 80 % du million et demi d’euros de nouveaux travaux, dans le cadre du plan de relance gouvernemental.

Le chantier a débuté mi-novembre et devrait se terminer tout début 2022. « Nous posons depuis mi-novembre un câble électrique sur la partie nantaise de la ligne jusqu’à Babinière, qui fonctionne en 750 volts continus alors qu’ailleurs il s’agit de l’habituel 25 000 volts alternatif. Le système, se déclenche automatiquement dès que les conditions météo sont propices au givre » détaille Maxime Boisson, en charge de cette opération à SNCF Réseau.

Fréquentation toujours en berne

Une première en France rendue indispensable par des incidents récurrents en hiver sur une ligne au voltage et matériel roulant très spécifiques. Imaginés aux Pays-Bas et très répandue en Autriche cette solution technique « très simple et plus fiable » intéresse désormais la Semitan, pour les nouvelles lignes de tramways de Nantes Métropole.

Sera-t-elle suffisante pour que le tram-train Nantes-Châteaubriant trouve (enfin) son public ? Selon les derniers chiffres, communiqués par la SNCF à l’automne, la fréquentation quotidienne s’embourbe à 1994 voyageurs par jour en 2019, à des années-lumière de l’objectif de 11 200 annoncé en… septembre 2017. Sans même parler de l’année 2020, où elle plonge à 1672 voyageurs par jour sous l’effet de la crise du Covid-19.

Ouverture à la concurrence

Et pour cause : malgré le coup de peinture sur l’antique ligne Châteaubriant-Rennes, « les services sont orientés vers Rennes d'un côté et vers Nantes de l'autre, les grilles horaires ne proposent pas de correspondances intéressantes à Châteaubriant » comme l’admet elle-même la Région Pays de la Loire. Les lignes de tram-train T1 Nantes-Châteaubriant et T2 Nantes-Clisson forment avec le Sud Loire le « lot 1 » ouvert à la concurrence par un vote des conseillers régionaux ligériens le 21 octobre dernier – une volonté des présidents LR Bruno Retailleau puis Christelle Morançais depuis cinq ans. Les opérateurs avaient jusqu’à ce lundi 13 décembre pour se porter candidats.

On sait déjà que sept entreprises publiques ou privées ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt préalable, en 2019. La SNCF bien sûr, mais aussi les mastodontes Alstom, Arriva (Royaume-Uni) RATP Dev (filiale de la RATP), Transdev, le loueur de trains Alpha Trains ou le fonds d’investissement britannique Centrus. Le conseil régional fera son choix au second semestre 2023, avant le début de l’exploitation par l’opérateur en décembre 2024. Le tram-train de Châteaubriant aura alors dix ans.