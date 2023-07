41

doudous et peluches, plus de 1 200 téléphones portables, un fauteuil roulant et une paire de ski. Des monceaux de valises, 22 guitares et 12 chéquiers. Suffisamment de livres pour remplir les rayons d’une bibliothèque, 14 cartes vitales et 55 sacs de couchage… Manquent une douzaine d’huitres, un jour de gloire, plusieurs ratons laveurs et l’on aurait presque un inventaire à la Prévert.

Cette liste ne doit rien pourtant à la poésie tendre et moqueuse de l’auteur de Paroles. Mais tout à l’inattention, à la précipitation ou au trop plein de bagages. Cette liste, c’est celle des milliers d’objets égarés ou oubliés dans des trains depuis 2018 et ayant fini par échouer sur les étagères du service des objets trouvés de la gare de Nantes. Nous les y avons dénichés, sans même avoir à franchir la porte de ce bureau discret du rez‐de‐chaussée du bâtiment, non loin de la sortie Sud.

À la gare de Nantes, six objets perdus chaque jour, en moyenne

A vrai dire, il n’y a pas franchement de mérite. En 2013, la SNCF a modernisé son service et lancé une application permettant aux voyageurs de déclarer la perte d’un objet. Depuis, tous sont consignés dans une base de données, ouverte et