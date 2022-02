Nantes : Factures du tram, Semitan, rénovation de La Beaujoire et CHU au menu du conseil métropolitain

Tram : la Sémitan présente ses factures

36 délibérations… Voilà ce qu’auront à voter le 98 conseillers de Nantes Métropole ce vendredi 4 février. Une petite session puisque c’est 19 délibérations de moins que lors du précédent conseil, en décembre. Il leur avait alors fallu une journée et demi pour écluser l’ordre du jour. Retrouvez à la fin de cet article l’intégralité des textes qu’examineront les élus et ci-dessous quelques-uns des dossiers qui devraient faire débat.

5 délibérations sur 36… C’est sûr, on parlera beaucoup du tram lors de cette séance du conseil communautaire. A la fin, bien sûr, quand les élus examineront le rapport de la Chambre régionale des comptes consacrée à la gestion de la Semitan, la société d’économie mixte chargée de l’exploitation du réseau de transports en commun de l’agglomération nantaise. Mais aussi au début, quand cette dernière présentera quelques – petites – factures, liée à ses différents projets en cours. Petites, car on est loin des centaines de millions d’euros qu’il faut débourser lors de l’achat de nouvelles rames ou la construction de nouvelles lignes. Mais des factures quand même.

La première concerne la rénovation de la ligne 1 du tramway. Après la section comprise entre les stations Commerce et Médiathèque cet été, ce sera bientôt au tour de la portion située entre situés entre Médiathèque et Gare maritime d’être rénovée. Et là, la Métropole prend un peu d’avance puisque les travaux ne commenceront pas avant ceux de la construction des deux nouvelles lignes de tram, dont l’achèvement est prévu pour 2026. Si la date exacte du chantier n’est pas précisée, sa facture, elle, est déjà connue : 16 millions d’euros TTC, soit 20 000 euros par mètre de voie rénové.

Une délibération plus tard, les conseillers communautaires resteront dans le tram puisqu’il leur sera demandé d’approuver l’augmentation de 18 millions d’euros du prix de la construction du futur Centre d’exploitation et de maintenance des rames, à Babinières. De modification du programme en réévaluation des coûts, la facture du Cetex passe ainsi de 125 millions d’euros en décembre 2019 à 143 millions d’euros en février 2022. Il sera encore question de Cetex dans délibération suivante, mais de ceux de Trocardière et de Marcel Paul, cette fois, qu’il s’agit d’adapter (en même temps que les lignes 1 et 2) à l’arrivée de nouvelles rames de grande longueur. Montant de l’enveloppe prévue : 10 millions d’euros. Enfin, une dernière délibération technique prévoit d’autoriser « le lancement, par la SEMITAN, d’une procédure avec négociation afin de conclure un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour la réalisation de prestations de tirage de câbles et de remplacement d’armoire, pour un montant maximal de 2 500 000 € HT ».

On ne croit pas trop se tromper en affirmant que ce dernier point ne devrait pas susciter de controverse enflammée au sein de l’assemblée. Ce qui ne sera sans doute pas le cas de la 36e et ultime délibération de ce conseil, consacrée au rapport de la CRC sur la gestion de la Semitan. D’après Ouest-France, qui s’est procuré un exemplaire du document, la situation financière de l’entreprise y est jugée « globalement saine », mais les pertes de recettes liées à la crise sanitaire, à la baisse de 20% des tarifs de l’abonnement et à la mise en place de la gratuité des transports le week-end, modifient « grandement la trajectoire élaborée en 2018 ». En conséquence, les magistrats financiers estiment qu’il faudrait revoir à la baisse le programme d’investissement et recommandent l’examen « d’un nouveau calendrier ou de nouvelles modalités pour les nouvelles lignes programmées ». Bref, de remettre à plat le programme que Nantes Métropole a adopté lors des précédents conseils.

La Beaujoire : la facture du rugby et des JO s’alourdit

Dix mètres de plus en longueur, sept de plus en largeur et un peu plus de deux millions d’euros supplémentaires... Les habitués de La Beaujoire admireront bientôt leurs joueurs préférés sur un terrain plus grand et les contribuables nantais découvriront une facture plus lourde. Pour accueillir quelques matchs de la Coupe du monde de rugby en 2023 et quelques autres du tournoi de football olympique en 2024, l’antre du FC Nantes doit se mettre aux standards exigés par les organisateurs. On le savait.

En novembre 2020, Nantes Métropole avait déjà voté une délibération en ce sens. En décembre, dernier, elle en adoptait une deuxième, qui portait le montant des travaux à 7,6 millions d’euros hors taxes. Vendredi, les élus seront priés de remettre une fois encore la main à la poche. Outre l’agrandissement du terrain, les équipes techniques des deux comités d’organisation ont en effet demandé quelques modifications supplémentaires qui portent le coût des travaux à près de 10 millions d’euros (hors taxes, toujours). Au rythme où vont les choses (une augmentation de la note par an), Nantes attend la Coupe du monde de rugby et les JO avec impatience…

Quel quartier autour du futur CHU ?

Qui a dit que la lecture des délibérations métropolitaine n’était pas bonne pour le moral ? Depuis quelques mois, et notamment depuis le changement de maîtrise d’œuvre sur le chantier, un petit détail nous turlupinait : dans la communication de la Ville, de la Métropole ou du CHU de Nantes, l’ouverture du futur hôpital n’est plus annoncée pour 2026, mais pour 2027. Pas franchement étonnant pour des travaux de cette ampleur, après tout, mais le signe que tout ne se déroule pas complètement comme prévu. Pourtant, un jour qu’on relevait ce glissement auprès du service communication de l'établissement, notre interlocuteur nous soutînt mordicus que « on avait toujours parlé de 2027 ». Depuis, nous doutions (un petit peu). Heureusement, la consigne ne semble pas être passée partout puisque l’on découvre, au détour d’une délibération métropolitaine (n°14), cette phrase : « A l'horizon 2026, le futur Centre Hospitalier Universitaire (CHU) sera implanté sur l'Île de Nantes. » 2026 ! Le chantier ne sera certainement pas achevé à cette date, mais nous voilà au moins rassurés sur l’état de notre mémoire…

Mais là n’est pas l’important. Ce qui est plus intéressant , en revanche, c’est la suite de ce texte . Plutôt technique, il donne néanmoins des détails sur les contours du nouveau quartier universitaire qui sortira de terre aux alentours du futur mastodonte hospitalier. Au programme : « le regroupement dans un même ensemble immobilier » d’une partie de la fac de santé de l’université de Nantes, de 11 formations paramédicales, sanitaires et sociales du CHU et de l’Institut régional de formation aux métiers de la rééducation et de réadaptation (IFM3R), mais aussi un restaurant universitaire et un parking public de 800 places. Coût estimé de ce projet annexe : un peu plus de 201 millions d’euros, dont 46 reviendront à la charge de Nantes Métropole. A cette dernière somme s’ajoutent les 7,83 millions qu’elle prévoit de verser (délibération n°15) au titre de sa participation à la construction d’un nouvel Institut régional de santé, qui abritera les chercheurs des instituts du thorax, de transplantation urologie et néphrologie et des maladies de l’appareil digestif.

Le retour du budget

Le débat d’orientation en décembre et le vote en février. Sans surprise, donc, les conseillers métropolitains voteront le budget primitif 2022, ainsi que les augmentations d’impôts débattues lors de la précédente séance, le 7 décembre dernier (relire notre article sur le précédent conseil métropolitain).

Les malheurs de l'IEA

La Sémitan n'est pas la seule à être passée sous les fourches caudines de la Chambre régionale des comptes. En pleine crise, l'Institut d'études avancées de Nantes a lui aussi eu droit à cette honneur ces derniers mois et les élus métropolitains étudieront aussi le rapport des magistrats financiers lors de son conseil. Mais pour connaître tous les détails, nous vous renvoyons vers notre article complet.

Un œil dans les délibs 36 délibérations, 95 pages de fichier pdf et… quelques infos inédites. En épluchant la prose des services de la Ville de Nantes, on apprend ci et là des choses intéressantes ou intrigantes. Petit florilège pour pouvoir briller en famille ou dans les diners en ville. De - 33% à - 51%. Les soldes ? Non, mais le montant des ristournes accordées aux concessionnaires de parkings dans la métropole nantaise. En raison de la crise sanitaire qui « a très fortement impacté l’économie financière des contrats d’exploitation des parcs de stationnement sur l’année 2021 », Nantes Métropole baisse la redevance que lui versent habituellement Effia et NMGS (une société publique locale de Nantes Métropole) pour la gestions des parkings publics des secteurs Gare, Centre Ouest, Cœur de Ville et Cathédrale. Un manque à gagner total de 3,8 millions d’euros pour la collectivité. Mieux : pour les mêmes raisons, cette dernière versera 200 000 euros à NGE (une autre de ses SPL) pour compenser sa baisse de chiffre d’affaires dans l’exploitation du parking cours Saint-André.

1,9 million d'euros. C'est le montant de la subvention de fonctionnement que Nantes Métropole versera en 2022 au Voyage à Nantes pour l'exploitation des Machines de l'Ile (le carrousel des mondes marins, l'éléphant et les nefs) en vertu du contrat de délégation de service public qui court jusqu'au 31 décembre 2025. Un montant en hausse de 1,2% par rapport à 2021.

800 mètres de rails. C'est la distance qui sépare les stations Médiathèque et Gare maritime sur la ligne 1 du tramway nantais, apprend-on au détour de la délibération numéro 4. Des rails utilisés depuis 1985 et qui seront prochainement rénovés, après les portions Gare - Château en 2018 et Commerce - Médiathèque en 2021.

