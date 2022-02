Guerres d’extrême droite en Pays de la Loire : un ralliement et un parrainage pour Eric Zemmour

Le transfert n’aura pas surpris grand monde : le 17 février dernier, Eléonore Revel, conseillère régionale Rassemblement National des Pays de la Loire et ancienne candidate aux municipales à Nantes en 2020 a annoncé son ralliement à… Eric Zemmour. Du côté de l’extrême-droite, la manœuvre était d’autant plus attendue que Wilfried Van Liempd, son ancien directeur de campagne, avait déjà franchi le pas. Comme Mediacités le racontait dans une enquête publiée le 10 février dernier , ce proche de l’ex cheffe de file lepéniste en Loire-Atlantique faisait partie des cinq fondateurs de la branche locale de Reconquête en Loire-Atlantique. Évincé des instances dirigeantes du parti zemmouriste après l’arrivée de Sébastien Pilard, il n’en continue pas moins de soutenir le candidat.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2022/02/10/grande-purge-dans-letat-major-deric-zemmour-en-loire-atlantique/

Petites trahisons entre amis

Pas rancunière, Éléonore Revel justifie son ralliement en expliquant avoir « été touchée par la sincérité d’Eric Zemmour » et ne plus se reconnaître « dans la ligne du parti [le RN] et la candidate qu’il soutient ». Elle attaque notamment frontalement ses collègues RN au conseil régional, leur reprochant d’avoir voté « le soutien financier à des associations qui viennent en aide aux clandestins ou encore des subventions à la culture dominante imposée par la gauche ». Dans son collimateur, le vote de subventions régionales au Secours catholique et au Secours populaire, ou encore le soutien versé au Fonds régional d’art contemporain [que les élus RN n’ont pas voté, NDLR]… Des « accusations mensongères », selon Hervé Juvin, le président du groupe RN au conseil régional. « Partir est une chose, diffuser des fausses nouvelles sur des personnes avec lesquelles elle travaillait main dans la main il y a peu encore, en est une autre », commente-t-il dans Ouest-France. Plus radical, l’élu de Vendée, Jean-Patrick Fillet, enjoignait Éléonore Revel à « rendre son mandat ».

Le problème avec Eléonore Revel c'est qu'elle ne lit pas les annexes dans les rapports et ca se voit. On a voté pour des projets artistiques et culturels dont la création d'un disque vinyle avec des groupes comme Hocus Pocus. On ne peut pas dire n'importe quoi 🤡#rendtonmandat — Jean-Patrick Fillet Ⓜ️ (@JPFillet) February 23, 2022

Un parrainage de plus (ou de moins)

Au-delà du slogan, l’enjeu est effectivement d’importance : à l’heure ou Eric Zemmour et Marine Le Pen se concurrencent pour obtenir les 500 parrainages nécessaires à leur candidature à l’élection présidentielle, un mandat c’est potentiellement une signature supplémentaire pour l’un (et une en moins l’autre). Et cela n’a pas loupé. Hier, mercredi 23 février, Éléonore Revel publiait sur son compte Twitter une photo la montrant entourée de la fine fleur de la zemmourie : le polémiste lui-même, mais aussi Philippe de Villiers, Guillaume Peltier, le député européen ex-RN Jérôme Rivière et le responsable de la collecte des parrainages Dénis Cieslik. Dans ses mains : la fameuse déclaration de parrainage tant convoitée. Une fois validé par le Conseil constitutionnel, ce devrait être le premier pour Eric Zemmour en Loire-Atlantique, le sixième en Pays de la Loire. Marine Le Pen, de son côté peut compter – entre autres – sur ceux des six élus RN restant au conseil régional.

Très honorée d’apporter mon parrainage à @ZemmourEric

C’est le seul candidat qui aura le courage politique de sauver la France et les Français.

Sa culture historique, sa sincérité, sa détermination et sa joie sont porteurs d’espoir pour la France.#Parrainages #Zemmour2emeTour pic.twitter.com/1EVQahmook — Eléonore Revel (@eleonorerevel) February 23, 2022

Logique, l'attribution de ce parrainage à Eric Zemmour a achevé de se faire s'étrangler les partisans de Marine Le Pen. Dans un communiqué, Gauthier Bouchet, le patron du RN en Loire-Atlantique note que la conseillère régionale « manque à son engagement [de parrainer Marine Le Pen] contracté deux fois par écrit à l'endroit du RN, en avril puis en septembre 2021 (...). Nous rappelons par ailleurs que le premier de ces engagements conditionnait son investiture en place éligible par le mouvement en vue des régionales ». La défection va décidément avoir du mal à passer.