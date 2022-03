Avec le label I-Site, Nantes Université obtient 9,3 millions d’euros par an, « à vie »

L’attente commençait à devenir « insupportable » de l’aveu même de la direction de Nantes Université. Jeudi 10 mars, le Premier ministre Jean Castex a finalement annoncé que Nantes Université obtenait « au repêchage » le label I-Site (en même temps que six autres établissements français) plus de deux ans après l’avoir perdu, sur une volte-face de Centrale Nantes .Le jury international présidé par le Suisse Jean-Marc Rapp s’était pourtant réuni dès le 18 février dernier. Sans que sa décision ne fuite depuis. « Le contexte national et international a sans doute retardé l’annonce » avance-t-on dans l’entourage de Carine Bernault, présidente de Nantes Université, qui regroupe depuis le 1janvier les facs, le CHU, l’école d’archi (Ensan), les Beaux-Arts (Esbanm) ou encore Centrale Nantes.

Cette inconnue devenue l’une des femmes les plus puissantes du Grand Ouest (Lire le portrait que lui a consacré Mediacités), remet donc définitivement de l’ordre dans la pétaudière de l’enseignement supérieur. Et obtient, pour Nantes Université une bouffée d’oxygène financière de 9,32 millions d’euros par an. Un petit plus équivalent à 2,5% du budget annuel d’un établissement de longue date mal dotée par l’État (71,2 % des 365 millions d’euros de budget 2022, contre 74,9 % en 2021 par exemple). « Les moyens attribués pour l’I-Site le sont de manière définitive, les versements se font désormais chaque année sans date de fin », précise-t-on à Mediacités du côté de Matignon.

Satisfaction pour Carine Bernault

Un brin optimiste l’université évoque dans son communiqué « entre 10 et 12 millions par an auxquels s’ajoutent les contributions des collectivités territoriales et des entreprises, permettront d’accélérer le développement de nombreux projets. » La somme de 330 millions d’euros sur dix ans fut aussi avancée en 2019, mais elle correspond en réalité à « la somme placée sur un compte non rémunéré de l’État. Ce que peut utiliser l’université - les 9,3 millions - correspond aux intérêts de ce placement », démêle le cabinet de Jean Castex.

Des montages complexes qui peuvent paraître bien loin des réalités du campus nantais. « Pour un étudiant lambda comprendre les tenants et les aboutissants de Nantes Université c’est très compliqué », admet François Mignot, président de l’InterAsso Nantes, son principal syndicat.