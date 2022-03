Michaël, Jérôme, Véronique, Sidy, Monique… Morts à la rue à Nantes en 2021

Comme chaque année, c’est une liste macabre et glaçante qu’ont rendu public, mardi 15 mars, le Collectif « Les morts de la rue » (CMDR) et le quotidien La Croix . Celles des 623 personnes sans domicile fixe mortes entre les mois de janvier et décembre 2021 dans les rues françaises. 623 personnes dont la vie s’est achevée sur la voie publique, dans des abris de fortune tels qu’un parking, une cage d’escalier, une cabane de chantier, mais aussi en lieu de soins ou en structure d’hébergement. 623 personnes parmi lesquels on recense 12 Nantais ou habitants de la Métropole.

Ils s’appelaient donc Michaël, Jérôme, Noël, Véronique, Didier, Mohammed, Sidy, Jean-Pierre et Monique. Ils avaient entre 34 et 52 ans. Pour ceux dont on connaît l’identité, du moins. Car à cette liste s’ajoutent encore deux inconnus et un bébé d’un mois. Ils avaient vécu les trois derniers mois de leur vie, au moins, « dans des lieux non faits pour l’habitation ou en centres d’hébergement d’urgence ou temporaire », détaille le collectif à l’origine du recensement.

12 morts à la rue dans la métropole nantaise, donc, mais aussi deux à Angers (Zabou et « une personne »), deux à Saint-Nazaire (Stéphane, 43 ans et Cléa, 23 ans), une à Guérande (Stéphane, 49 ans), une à Saint-Julien-de-Concelles (Patrick, 58 ans) et « un homme » de 52 ans à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 20 morts en Pays de la Loire dont le collectif publie les noms « pour les honorer » et pour dénoncer « un scandale qui doit interpeller chacun à un niveau personnel comme collectif ». 20 noms en Pays de la Loire, 623 à l’échelle nationale, qui en cachent en réalité beaucoup plus, tant leur recensement est complexe.

S’appuyant sur une étude de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le CMDR estime qu’on ne lui signale en moyenne que 17 % de ces décès. En 2021, plus de 3500 sans domicile fixe serait ainsi réellement morts à la rue.