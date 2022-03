Johanna Rolland veut aider les marcheurs, hausse des tarifs des transports… Le menu du conseil de Nantes Métropole

Johanna Rolland veut aider les marcheurs…

C’est un menu un peu moins garni que d’habitude qui attend les élus de Nantes Métropole, ce jeudi 24 mars. Au total, les 98 conseillers métropolitains n’auront que 32 délibérations à se mettre sous la dent. C’est 6 de moins que lors du précédent conseil, en février et 25 de moins qu’en décembre 2021, où il leur avait fallu une journée et demie pour avaler l’ensemble du programme. Reste néanmoins largement de quoi satisfaire leur appétit pour la chose public, comme vous pourrez le constater en consultant l’intégralité des délibérations soumises au vote, à la fin de cet article.

Si on a beaucoup parlé du tramway lors du précédent conseil métropolitain, une partie des débats sera cette fois consacrée à la marche. La sixième délibération soumet en effet à l’approbation des élus le nouveau « schéma stratégique piéton » de la métropole, dont l’objectif est rien moins que de « changer de paradigme dans la fabrique de la ville », soit « passer d’un développement basé sur la fluidité et la vitesse (comprendre la voiture, Ndlr) à une conception de l’espace recentré autour du piéton ».

En la matière, il est vrai que Nantes accuse un peu de retard. On y marche tout simplement moins qu’ailleurs. Avec seulement 26% des déplacements effectués à pieds, la métropole se classe loin derrière Strasbourg (36%), Rennes (34,1%), Lyon (34%), Grenoble (31%), mais aussi Lille, Bordeaux ou encore Montpellier. Une statistique qui cache en outre de fortes disparités entre les communes. Ainsi, alors que 32 % des déplacements sont effectués à pied à l’intérieur du périph’ cette proportion tombe à 16% dès que l’on a franchi cette barrière. De la même manière, si 95% des habitants de Nantes habitent à 15 minutes à pieds des services fondamentaux (boulangeries et commerces alimentaires, écoles, médecins, etc.), ils ne sont que 28% à Bouaye ou à Vertou.

Insuffisant pour la collectivité qui veut donc promouvoir la marche (« Elle est économique, non polluante, accessible au plus grand nombre, performante sur les courtes distances, bonne pour la santé et vecteur d’urbanité », peut on lire dans le schéma stratégique) et faire du piéton « l’acteur majeur de la ville ». Pour y parvenir, le document de 68 pages liste – dans un langage assez technique – quatre axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en 8 fiches actions, puis en 27 actions.

Un long catalogue de mesure allant de « étendre les aires piétonnes et/ou les zones à trafics limités pour les axes à forte intensité piétonne », à « garantir une largeur minimale systématique de trottoirs de 1m40 dégagée de tout obstacle pour la circulation du piéton » en passant par « ajuster l’éclairage public pour permettre un usage nocturne adapté au lieu » ou « intégrer l’art sur l’espace public ». Objectif : faire grimper la part modale de la marche de 26% à 30% à l’horizon 2030.

… et l’économie responsable

C’est l’autre « gros morceau » de ce conseil métropolitain : l’adoption de la « stratégie métropolitaine pour l’économie et l’emploi responsables ». Là encore, difficile de résumer en quelques lignes les 17 pages du programme destiné à « accélérer la transition écologique et conforter la justice sociale dans le champ de l’économie et de l’emploi ». D’autant plus difficile qu’on peine à identifier dans cet autre catalogue de mots bien ronflants les mesures nouvelles et concrètes censées « faire de la métropole nantaise un territoire en pointe du développement économique responsable, reconnu nationalement et à l’échelle européenne ». Un exemple ? La Maison de l’entreprise, conçue en partenariat avec la Chambre de commerce et d’Industrie (CCI). Annoncée pour « bientôt » en octobre 2019 déjà, sa description reste aujourd’hui encore assez floue. Sans évoquer ni date ni lieu, la délibération parle ainsi de « projet (…) intégrant les transitions vers des modèles économiques performants et responsables mais aussi l’évolution des attentes des entreprises pour une approche multicanale comprenant l’accueil dans un lieu physique et le recours à une plateforme de services dématérialisés ». Comprenne qui pourra.

C’est Noël pour les grandes écoles...

75 000 euros pour l’école de design, 100 000 euros pour Audencia et 630 000 euros pour Centrale. Hasard du calendrier, trois « grandes écoles » devraient bénéficier, à l’issue du conseil, de la manne métropolitaine. Dans les deux premiers cas, il s’agit de subventions versées dans le cadre de la politique de soutien de la collectivité aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Le troisième concerne en revanche un projet plus spécifique de l’école d’ingénieur : la construction d’un bâtiment atelier pour NEMO, son centre d'expérimentation pour les systèmes navals, les énergies marines et le génie océanique. Initialement prévu au contrat de plan État Région 2015-2020, ce projet centré autour des énergies marines renouvelables et des navires du futur a été retardé. Mais il devrait finir voir le jour. Avec le soutien de la Métropole, donc.

…mais pas pour les usagers de la TAN

Une fréquentation en baisse de 22%, 6 à 9% d’abonnés en moins… Le moins que l’on puisse dire, c’est que la crise sanitaire a laissé des traces sur le réseau de transport en commun nantais. Alors que la Chambre régionale des comptes s’est récemment inquiété de la baisse des recettes de la Semitan, l’opérateur nantais, ce dernier a trouvé le moyen de les faire – un peu – remonter. Et a choisi le plus simple : augmenter ses tarifs. Une hausse de 1,56% en moyenne (inférieure à l’inflation) qui sera appliquée – si elle est voté par le conseil métropolitain – dès le 1er juillet. Concrètement, la formule illimitée passe de 492,80 euros à 500 euros et le carnet de dix tickets, de 15,60 euros à 16 euros.

Un oeil dans les délibs'

32 délibérations, des annexes, plusieurs centaines de pages de fichier pdf et… quelques infos inédites. En épluchant la prose des services de la Ville de Nantes, on apprend ci et là des choses intéressantes ou intrigantes. Petit florilège pour pouvoir briller en famille ou dans les diners en ville. 31 minutes. C’est, en moyenne, le temps passé à marcher chaque jour par les habitants de Nantes Métropole. « Une pratique conforme aux recommandations de l’OMS », indique le nouveau “schéma stratégique piéton”. Qui ajoute : « Si nos ancêtres de la préhistoire marchaient de 8 à 16 km par jour, aujourd’hui les métropolitains marchent en moyenne 2 km par jour. La distance moyenne par déplacement est de 750m. »

