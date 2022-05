Relaxe annulée pour « l’homme à la casquette derrière Macron », accusé d’agression sexuelle

Nantes • C'est une spécificité des Pays de la Loire : plus de 90 % des Ehpad y sont publics ou associatifs et non lucratifs. S'ils ne cherchent donc pas à dégager des profits, ils ne fonctionnent pas forcément mieux que leurs homologues privés. Et les objectifs imposés par les pouvoirs publics pourraient aggraver la situation.