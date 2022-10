Une deuxième tournée pour Vinofutur, journal nantais sur l’avenir du vin

Alors que les années de crise se suivent et se ressemblent pour le vignoble français, entre gel, sécheresse et autres conséquences du dérèglement climatique, un journal nantais indépendant s'intéresse au futur du vin et du monde viticole. Son nom ? Vinofutur.

En 2072, achèterons-nous toujours du vin en bouteilles, ou bien en briques voire en canettes ? Quels cépages seront les plus adaptés à nos terroirs remodelés par le dérèglement climatique ? Disposerons-nous toujours de suffisamment d’eau pour produire du vin ? Et cela en vaudra-t-il encore le coup ? Toutes ces questions sont au sommaire du deuxième numéro de Vinofutur.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2018/07/19/muscadet-vignoble-a-vendre-beaucoup-servi-prix-imbattable/

Rappelez-vous : l’an dernier, à l’occasion de son lancement, nous vous avions parlé de ce journal papier nantais – indépendant et sans publicité – entièrement consacré au futur du vin, de ses terroirs et de ceux qui le fabriquent. Toujours menée par la journaliste Julie Reux, spécialiste du vin, de l’agriculture et collaboratrice régulière de Mediacités, cette deuxième cuvée s’annonce aussi fraîche et savoureuse que la première.

En plus des enquêtes, interviews et reportages, les lecteurs de Vinofutur découvriront une bande dessinée consacrée aux variétés de vigne résistantes et à la révolution végétale à l’œuvre dans le vignoble. A découvrir à partir du mois de décembre et à soutenir dès aujourd’hui en pré-achetant votre exemplaire sur le site de crowdfunding KissKissBankBank. A Mediacités, on a pris notre deuxième tournée avec plaisir . . .