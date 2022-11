Ces industries qui émettent le plus de CO2 à Nantes et en Loire-Atlantique

Face au dérèglement climatique, Emmanuel Macron veut inciter les industriels à réduire leur empreinte carbone. Mais qui sont les plus gros émetteurs de CO2 en Pays de la Loire ?

Fumée grise au-dessus de l’Élysée. Mardi 8 novembre, au lendemain de l’ouverture de la COP 27, Emmanuel Macron recevait à Paris une brochette d’industriels français afin de les convaincre de se lancer dans des investissements massifs pour décarboner leurs activités. Et pour cause : il devait s’agir des « dirigeants des 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO₂ ». Du moins à en croire les services de la présidence de la République, qui fournissaient même généreusement une carte, reprise parfois un peu vite par certains médias, à l’image de BFM.

À la vue de cette dernière, les habitants de Nantes et de Loire-Atlantique pouvaient se sentir soulagés : pas un seul de ces sites n’était situé dans le département. On en comptait même que deux sur l’ensemble des Pays-de-la-Loire, tous en Mayenne. Faux espoir ! Car parmi les industriels invités par Emmanuel Macron à l’Élysée, plusieurs gros pollueurs manquaient à l’appel. Notamment ceux du secteur de l’énergie, exploitant des raffineries ou des centrales thermiques. Or justement, c’est parmi ces deux activités qu’on retrouve les plus gros producteurs locaux de CO₂. Comme en témoigne cette carte, établie par le cartographe Cédric Rossi à partir des données d'émissions enregistrées par l'Union européenne.

D’un coup, cela change tout… Voilà que l’on trouve dans le département quelques-uns des plus gros émetteurs français . . .