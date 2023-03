La justice désavoue Yara, pollueur mais toujours pas payeur

Le fabricant d’engrais chimique de Montoir-de-Bretagne voulait continuer à polluer sans limites. Le tribunal administratif de Nantes donne raison à l’État et l’enjoint à respecter les normes environnementales et régler ses pénalités financières.

Il fallait faire preuve d’un certain culot, voire d’une totale indécence, mais Yara l’a fait... Le 16 février dernier, comme le racontait alors Mediacités, le fabricant d’engrais chimiques - et l’un des plus gros pollueurs français - attaquait les services de l’État devant le tribunal administratif de Nantes. Les responsables de son usine de Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, contestaient les très nombreuses « mises en demeure » préfectorales et les pénalités financières liées à ses infractions environnementales, commises depuis plusieurs dizaines d’années. Bref, ils réclamaient le droit de continuer à polluer tranquillement.