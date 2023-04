Organisation d'une COP régionale, décarbonation des aides publiques, marché local de compensation carbone... Dans son nouveau rapport, le groupe d'experts sur le climat des Pays de la Loire multiplie les propositions pour adapter la région au dérèglement climatique.

Ce n’est qu’une petite remarque. Nichée, qui plus est, en page 45 d’un rapport qui en compte plus de 50. Pourtant, c’est elle qui risque de focaliser l’essentiel de l’attention. Dès hier, mercredi 12 avril, alors que les experts du « Giec Pays de la Loire » entamaient à peine la restitution de leur second rapport, consacré aux conséquences du dérèglement climatique sur les Pays de la Loire, elle faisait déjà les titres de la plupart des articles consacrés à l’événement. Et créait la polémique sur les réseaux sociaux.

L’objet de ces réactions enflammées ? Une phrase,