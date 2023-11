Entre la nécessaire transformation du site et les licenciements, Yara a fait son choix. Le fabriquant d’engrais chimiques a annoncé « un plan de transformation » de son usine classée Seveso qui prévoit la suppression de 139 des 171 postes. Coup de tonnerre dans le bassin nazairien.

La nouvelle est tombée comme un couperet le 30 octobre dernier. Ce jour‐là, au siège de Yara France à la Défense, à Paris, la direction du groupe norvégien annonce au comité social et économique de l’entreprise son intention de supprimer 139 postes sur 171 dans son usine de Montoir‐de‐Bretagne.

Le géant de la fabrication d’engrais industriels explique ensuite dans un communiqué vouloir transformer son site de Montoir « en terminal d’importation et en unité de pointe de mélange et d’imprégnation d’engrais sur mesure ». En clair, c’est l’arrêt pur et simple de la production d’engrais dans les six mois.