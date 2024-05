Les voyages officiels à domicile de Sarah El Haïry créent des turbulences dans son cabinet

La ministre déléguée à la Famille et potentielle candidate à la mairie de Nantes multiplie les déplacements en Loire-Atlantique. Au point de créer des tensions au sein de son cabinet.

« France Famille, c’est né ici, c’est lancé ici, à Nantes, en Loire‐Atlantique, d’abord parce que c’est chez moi, c’est mon territoire et je crois en la capacité de s’enraciner… » Lors du lancement de l’opération « France Famille », les 22, 23 et 24 avril dernier, les premiers mots de Sarah El Haïry sur sa vidéo Instagram affichent clairement son attachement à « son territoire ». Il faut dire qu’en matière de déplacements ministériels, la ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles n’oublie jamais son fief. Depuis son accession au gouvernement en 2020, la ministre et conseillère municipale d’opposition à Nantes empile les déplacements officiels sur ses terres. Nous l’avions déjà relevé en octobre 2021 dans Mediacités et cette omniprésence s’est largement vérifiée depuis. Rien qu’en 2022, Sarah El Haïry a effectué une quinzaine de visites ministérielles en Loire‐Atlantique.