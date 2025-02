La question du rattachement était passée au second plan ces derniers temps. Pourtant, la ville de Nantes va organiser plusieurs débats publics sur le sujet dès 2025. De quoi satisfaire les élus écologistes et régionalistes de la majorité de la maire Johanna Rolland (PS), pro-référendum mais anti-réunification.

On avait presque oublié le dossier brûlant du rattachement de Nantes et de la Loire‐Atlantique à la Bretagne. La municipalité de Johanna Rolland le rouvre pourtant, en organisant « dès 2025 plusieurs débats publics sur le sujet », comme la collectivité le confirme à Mediacités. Un premier pourrait se tenir à Nantes, un deuxième dans une autre commune de Loire‐Atlantique et le troisième à… Rennes. « L’organisation et la forme du débat est en cours », pondère l’adjoint (apparenté écologiste) aux enjeux bretons, Florian Le Teuff, sans en dire plus.

La délibération doit en effet encore passer en commission, peut‐être à la mi‐mars, avant d’atterrir au conseil municipal. Il s’agit de