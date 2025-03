On prend les mêmes et on recommence ! Dimanche 9 mars, les électeurs de Treillières retourneront aux urnes pour le second tour d’une élection municipale anticipée et retrouveront sur les tables du bureau de vote les trois mêmes bulletins que dimanche dernier.

Rebelote, donc, pour la liste menée par le maire sortant, Alain Royer, arrivé en tête le 2 mars avec 40,2% des suffrages exprimés. En 2020, il en avait recueilli 55,5% dès le premier tour, dans une élection marquée par un taux d’abstention supérieur à celui de dimanche (54,2%, contre 51,9%). Rebelote, aussi, pour Gwenn Boulzennec et ses alliés de l’opposition de gauche et écologiste (« Treillières ensemble »), 32,6% des voix au premier tour. Rebelote, enfin, pour « Alternative Citoyenne Treillières », liste menée par Pascal Lavéant et d’autres anciens proches du maire actuel, en troisième position dimanche soir (27,1%).

https://www.mediacites.fr/breve/nantes/2024/12/12/a‑treillieres-fin-de-mandat-pour-le-maire-apres-quatre-ans-de-scandales/

Statu quo

Provoqué par une nouvelle vague de démissions au sein du conseil municipal faisant suite aux nombreuses affaires entachant la gestion de la commune, révélées notamment par Mediacités [lire plus bas], le scrutin n’a donc pas délivré de résultat clair et net. « Notre projet (…) a été largement plébiscité, confirmant l’adhésion des habitants à une vision fond …