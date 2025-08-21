Dans l’académie de Nantes, le rectorat contrôle (enfin) l’enseignement catholique

En mars dernier, en pleine « affaire Bétharram », Mediacités révélait qu’aucune inspection d’établissements privés n’avait été réalisée lors des deux dernières années dans les Pays de la Loire. Le rectorat revendique désormais 100 contrôles depuis le début d’année 2025.

1 139 établissements privés en Pays de la Loire. Zéro contrôle ces deux dernières années. Les révélations sur le « système de terreur » qui a régné pendant des décennies au pensionnat privé Notre‐Dame de Bétharram (Pyrénées‐Atlantique) ont mis en lumière la défaillance générale des pouvoirs publics dans l’inspection, l’encadrement et l’accompagnement de l’enseignement catholique. Particulièrement dans l’Académie de Nantes, où 39% des élèves y sont scolarisés.

En 2023 et 2024, aucun établissement privé des Pays de la Loire n’a donc été inspecté, comme l’avait révélé Mediacités. De quoi entraîner un sursaut. Le rectorat assure désormais que cette négligence colossale est en passe d’être réparée. Auprès de Ouest‐France, la rectrice Katia Béguin fait savoir que huit inspecteurs ont été recrutés et que 100 contrôles, dans le premier et second degré privé sous contrat, ont été réalisés depuis le début d’année.

« Huit inspecteurs ont effectivement été recrutés pour exercer leurs missions de contrôle des écoles et établissements privés sous contrat, nombreux dans l’académie de Nantes, particulièrement dans les départements de Loire‐Atlantique

364 dans le 44

Dans le seul département de la Loire‐Atlantique on compte 261 écoles, 71 collèges et 32 lycées priv …