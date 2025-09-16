Disclose, La Topette et Reflets.info ont révélé qu’un fonds monté par l’entourage du milliardaire conservateur a déjà financé à hauteur de 700 000 euros l’Université catholique de l’Ouest. Sous pression, sa direction vient de décider de mettre fin à ce mécénat.

Le courriel a été envoyé à tous les étudiants, enseignants et personnels de l’Université catholique de l’ouest ce mardi 16 septembre dans l’après‐midi. « L’UCO ne fera plus appel au Fonds John Henry Newman, ni à aucun autre fonds associé au Fonds du Bien commun [du milliardaire conservateur Pierre‐Édouard Stérin, NDLR] », écrit Laurent Péridy, recteur du principal établissement d’enseignement supérieur privé de l’Ouest. « Les démarches sont engagées dès maintenant » ajoute‐t‐il, afin « de lever toute ambiguïté pouvant entacher la nature de notre mission et de notre raison d’être. »

Vieux de 150 ans, l’UCO accueille 12 800 étudiants sur dix campus. Le site principal, à Angers, compte 7 500 élèves et celui de Nantes/Rezé, le deuxième plus important, 1 000. La rentrée y était agitée depuis quelques jours, suite à la publication le 11 septembre par Disclose, La Topette et Reflets.info d’une longue enquête. Nos confrères y révèlent que l’UCO bénéficie depuis trois ans du soutien financier d’un fonds créé par des proches de Pierre‐Édouard Stérin. À la manœuvre se trouvait Alban de Rostu, qui occupait alors le poste de directeur général du Fonds du bien commun.

Baptisé John Henry Newman donc, ce fonds est spécifiquement dédié au « développement de la recherche universitaire » au sein de l’UCO. 627 000 euros ont d …