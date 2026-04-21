Au conseil du Grand Lyon, la majorité Sarselli ménage le RN, pas LFI

La nouvelle présidente de la Métropole prévoit de relever de 2 à 5 le nombre d’élus nécessaires à la constitution d’un groupe politique. Cet ajustement d’apparence technique pénalisera insoumis et communistes, mais pas l’extrême droite.

Ne pas se fier aux apparences. Derrière les intitulés très techniques des 92 projets de délibération soumis au vote (il s’agit pour l’essentiel de désigner des représentants dans des structures satellites ou liées à la collectivité), le débat politique devrait être animé lors du conseil métropolitain du Grand Lyon, ce mercredi 22 avril. Avec un texte en guise de casus belli : le projet de délibération n°2026–0096 sur la constitution des groupes politiques.

Jusqu’à présent, il suffisait de deux élus, parmi les 150 conseillers métropolitains, pour former un groupe au sein de l’assemblée et disposer ainsi de moyens financiers et humains, notamment d’un collaborateur. Ce seuil minimal décidé en son temps par Gérard Collomb avait permis à