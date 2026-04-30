Nouveaux rapports de forces politiques au conseil métropolitain de Nantes

Vote lors du conseil métropolitain d'installation de Nantes Métropole du 27 avril dernier. Photo : Thierry Mezerette / Nantes Métropole

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Thibault Dumas

Après deux séances plutôt techniques, les groupes politiques se sont formés en coulisses à Nantes Métropole. Présente en force, l'opposition de droite et du centre demeure cependant divisée en deux. L'aile gauche et écologiste de la majorité prend du poids en s'appuyant sur les insoumis.

C’est l’assemblée délibérative de tous les pouvoirs à Nantes. Les 98 nouveaux élus du conseil métropolitain décident des grandes politiques de la Métropole (aménagements urbains, transports, déchets, eau, énergie, etc.), pour un budget de 1,96 milliard d’euros en 2026, avec 4 608 agents permanents, dont un peu plus de 40 % sont mutualisés avec la Ville de Nantes. Soit une puissance équivalente à celui du conseil régional des Pays de la Loire ou de Bretagne. 

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