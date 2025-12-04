Notre‐Dame‐des‐Landes : les actionnaires de l’aéroport perdent une manche face à l’État

En 2018, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où devait être construit le nouvel aéroport. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Par Guillaume Frouin (PressPepper)

Ils demandaient devant la cour administrative d'appel de Nantes l'annulation de la « modification unilatérale » par l’État du cahier des charges de la concession, après l'abandon du projet de nouvel aéroport en 2018.

Près de huit ans après son abandon, le contentieux financier autour du projet d’aéroport à Notre‐Dame‐des‐Landes n’est toujours pas soldé. Les actionnaires d’Aéroports du Grand Ouest (AGO) viennent de perdre une nouvelle manche judiciaire devant la cour administrative d’appel de Nantes ce 1ᵉʳ décembre. Vinci Airports (actionnaire à 85 %), la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nantes‐Saint‐Nazaire (10 %) et ETPO (5 %), une société de BTP, ont été déboutés de leur demande d’annuler la « modification unilatérale » par l’État du cahier des charges de la concession, en 2021.

