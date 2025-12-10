Dernier budget de Pascal Bolo et fusion Cité des congrès‐Exponantes au menu du conseil métropolitain

Mediacités décrypte pour vous quelques dossiers débattus par les 97 élus de Nantes Métropole ces 11 et 12 décembre, et vous donne accès à l’intégralité des délibérations soumises au vote.

La campagne électorale bat son plein à Nantes à quelques jours de la trêve des confiseurs. Ce lundi soir, la maire sortante (PS) Johanna Rolland a inauguré avec ses alliés écologistes son siège de campagne, sur la péniche Lola, amarrée sur l’Erdre quai Henri Barbusse. Sur la terre ferme, son principal adversaire Foulques Chombart de Lauwe a ouvert le sien une semaine plus tôt, rue de la Contrescarpe, non loin de la place Royale. Le candidat LR, soutenue par une large part de la macronie, y accueillit ce mercredi, Christelle Morançais, la présidente (Horizons) de la région Pays de la Loire.

La vie démocratique se poursuit cependant aussi au niveau institutionnel, bien qu’encadrée juridiquement par la période officielle de pré‐campagne. Ce jeudi et vendredi, les 10 et 11 décembre, se tient l’avant-dernier conseil métropolitain avant les élections de mars prochain. Le dernier d’importance pour ses 97 élus, puisqu’il comprend notamment l’ultime budget du mandat 2020–2026. Ce n’est bien sûr pas le seul point à l’ordre du jour puisqu’on compte 48 délibérations, publiées en intégralité par Mediacités. En voici quelques‐unes analysées.