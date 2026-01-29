À Bouguenais, la détonnante Sandra Impériale fait face à une gauche unie

« Je représente tout ce que les gens n’aiment pas : une apparatchik. C’est ce qui me permet justement de savoir ce qu’il ne faut pas faire. » Avec son franc‐parler habituel, Sandra Impériale, 44 ans, lançait début décembre sa campagne de réélection, entourée de son équipe municipale et de quelques nouveaux membres de sa liste de « J’aime Bouguenais ».

Veste rouge vif assortie à son rouge à lèvres, la maire (LR) de Bouguenais est aussi conseillère métropolitaine et vice‐présidente en charge de la jeunesse à la Région. Elle est aussi mise à disposition par le département de Loire‐Atlantique, où elle est collaboratrice depuis 9 ans des élus de la droite et du centre (groupe Démocratie 44) aux côtés de l’influent Julien Bainvel. D’où son sentiment d’être une « apparatchik. »