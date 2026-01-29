À Bouguenais, la détonnante Sandra Impériale fait face à une gauche unie

La dixième ville de la métropole nantaise, qui abrite son aéroport, a été pendant un demi-siècle un bastion de gauche. Avant que Sandra Impériale (LR) l’emporte aux dernières municipales. Tenante d’une « droite moderne » mais proche de Bruno Retailleau et Christelle Morançais, la surprise de 2020 repart en campagne. Face à elle, la gauche, unie cette fois, veut reprendre la main.

La maire sortante de Bouguenais, Sandra Impériale (LR), entourée de ses colisitiers. Photo : Marine Dumeurger / Mediacités

« Je représente tout ce que les gens n’aiment pas : une apparatchik. C’est ce qui me permet justement de savoir ce qu’il ne faut pas faire. » Avec son franc‐parler habituel, Sandra Impériale, 44 ans, lançait début décembre sa campagne de réélection, entourée de son équipe municipale et de quelques nouveaux membres de sa liste de « J’aime Bouguenais ».

Veste rouge vif assortie à son rouge à lèvres, la maire (LR) de Bouguenais est aussi conseillère métropolitaine et vice‐présidente en charge de la jeunesse à la Région. Elle est aussi mise à disposition par le département de Loire‐Atlantique, où elle est collaboratrice depuis 9 ans des élus de la droite et du centre (groupe Démocratie 44) aux côtés de l’influent Julien Bainvel. D’où son sentiment d’être une « apparatchik. »

Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

