Réalités : le plan de redressement validé, une dette de 600 millions d’euros à éponger

Le trimaran de course revendu de la filiale Réalités sailing team.

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Anouck Fily

Le tribunal de commerce de Nantes a validé le plan de redressement du promoteur immobilier le 18 février. Après plus d’un an de procédure, l'ambitieux PDG Yoann Choin-Joubert échappe à la liquidation et à l’éviction, au prix d’un recentrage drastique.

Après trois ans d’une chute interminable, le groupe Réalités semble enfin avoir trouvé une piste d’atterrissage. Ce 18 février, le tribunal de commerce de Nantes a validé après les créanciers le plan de redressement judiciaire du promoteur, entamé il y a un an, le 5 février 2025. « Ce jugement marque l’aboutissement d’un processus de restructuration exigeant, mené dans un contexte de marché particulièrement contraint pour le secteur immobilier », réagit l’entreprise nantaise, cotée en bourse (Euronext Growth) depuis une dizaine d’années.

Co‐fondée par l’ambitieux Yoann Chouin‐Joubert, elle sort de l’œil du cyclone après y avoir été aspirée par la crise immobilière : les pertes avaient doublé de 50 à 100 millions d’euros entre 2023 et 2024 (pour un chiffre d’affaires divisé par deux à 216 millions d’euros). Les effectifs avaient été ensuite brutalement réduits de 1 000 à environ 100 salariés.

