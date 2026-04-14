Vaulx‐en‐Velin : la justice s’intéresse à l’ancienne adresse du maire insoumis Abdelkader Lahmar

Le nouveau maire LFI de Vaulx-en-Velin Abdelkader Lahmar. Photo : ville de Vaulx-en-Velin.

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Nicolas Barriquand

Selon une information du Progrès, le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire sur la justification de la réinscription de l’élu sur les listes électorales de la commune en 2024.

Alors qu’une partie de la droite, Bruno Retailleau en tête, veut mettre les municipalités conquises par La France insoumise (LFI) sous la surveillance d’un « observatoire », l’information tombe au plus mal pour le parti de Jean‐Luc Mélenchon. D’après Le Progrès, Abdelkader Lahmar, maire LFI de Vaulx‐en‐Velin élu le mois dernier, fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lyon en 2024. Contactés par Mediacités, les services du procureur de la République confirment cette ouverture et précisent que l’enquête « est toujours en cours ».

En cause : le micmac autour de l’inscription d’Abdelkader Lahmar sur les listes électorales de Vaulx‐en‐Velin, déjà 

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