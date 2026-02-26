TerraCompost déboutée sur deux marchés de biodéchets de la ville de Nantes

Déjeuner à la cantine d'une école nantaise. Photo : Ville de Nantes

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Guillaume Frouin (PressPepper)

La coopérative, sommée par la préfecture de mettre fin à ses « nuisances sonores et olfactives » à La Chapelle-sur-Erdre, avait attaqué en justice la ville de Nantes. Cette dernière lui avait préféré deux concurrents pour collecter les biodéchets de ses cantines et restaurants sociaux.

C’est un nom bien connu des narines des habitants de La Chapelle‐sur‐Erdre, au nord‐est de Nantes. Terra Compost est gestionnaire depuis 2022 d’une plateforme pionnière de traitement des déchets. Baptisée Terra Ter, elle est néanmoins située à moins de 100 mètres des premières habitations. De quoi enclencher un long bras de fer administratif et judiciaire avec les riverains qui dénoncent « des odeurs insupportables ». Le collectif « Ça respire à la Chapelle » a relevé ainsi 262 jours de nuisances sonores olfactives en trois ans, soit pas loin d’un jour sur trois.

