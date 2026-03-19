Vanessa Wagner est la première « artiste invitée » pour épauler l’association du Créa à la programmation de la 33ᵉ édition de Folle Journée de Nantes. Mais le rôle de cette pianiste, invitée régulière du festival de musique classique, reste encore flou.

Les mélomanes nantais la connaissent bien. La pianiste rennaise Vanessa Wagner est une invitée régulière de La Folle Journée de Nantes. L’habituée devient la première « artiste invitée » du festival depuis la démission du directeur artistique René Martin en octobre 2025 suite à des accusations de management toxique de la part de salariées de son association, le Créa.

En octobre, notre enquête, menée avec La lettre du musicien et basée sur une trentaine de témoignages et près de deux cents documents, révélait une ambiance de travail hypersexualisée et une gestion financière opaque de la part de René Martin. Des révélations, corroborées ensuite par un audit interne qui ont conduit à la démission du célèbre directeur artistique, présumé innocent dans le cadre d’une enquête judiciaire toujours en cours.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2025/09/18/rene-martin-un-management-entre-aura-humiliations-et-hypersexualisation/

Spécialiste des festivals

Pour le remplacer, au moins temporairement, la Cité des congrès, satellite de Nantes Métropole, a donc choisi Vanessa Wagner, une bonne connaisseuse du monde des festivals. Directrice artistique de celui de Chambord depuis sa création en 2011, elle a aussi fondé le Festival de piano au musée de Giverny en 2020. Ses programmations témoignent de son appétence pour de nombreux répertoires, du classique au baroque, en passant par les musiques répétitives et électroniques.

Une curiosité qui …