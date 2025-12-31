C’est une figure imposée quand une année se termine et une autre débute : établir des classements. À Mediacités, nous jetons un coup d’œil dans le rétroviseur de 2025 en vous proposant trois « top 5 » de nos enquêtes à Nantes. Celui des visiteurs du site de Mediacités, sur la base des audiences générées par tel ou tel article. Celui de nos abonnés, à partir du nombre de lectures enregistrées. Et, enfin, un choix complètement subjectif et discrétionnaire de la rédaction de Mediacités Nantes. Bonne lecture !

Le top 5 des audiences

🥇Après Pierre‐Édouard Stérin, le groupe Bolloré investit dans la start‐up nantaise des « Nuits du bien commun »

C’est une des dernières enquêtes publiées par Mediacités en 2025. Elle a été menée pendant six mois par Maïa Courtois et Annabelle Martella, membres du collectif Hors cadre. Deux éléments centraux inédits et cruciaux y sont dévoilés. Tout d’abord, elle révèle le premier investissement capitalistique commun, au sein d’Obole, de Pierre‐Édouard Stérin et Vincent Bolloré, deux milliardaires proches de l’extrême droite en France. Ensuite, elle détaille comment cette start‐up qui organise les fameuses – et controversées – « Nuits du bien commun » est implantée depuis l’origine à Nantes. Il s’agit du record de l’audience de l’année pour Mediacités Nantes avec près de 120 000 vues.

🥈Dans l’académie de Nantes, l’enseignement catholique hors de contrôle

1 000 établissements, 260 000 élèves et… zéro inspection en 2023 et 2024 dans l’enseignement privé nantais. Voilà le chiffre édifiant révélé par notre journaliste Matthieu Slisse lors d’une enquête publiée au printemps dernier et qui a cumulé 94 000 vues. Empoisonné par l’affaire Notre‐Dame de Bétharram, le gouvernement veut désormais revoir ce contrôle défaillant des collèges et lycées privés. Cet été a d’ailleurs éclaté à Nantes l’affaire « Saint‐Stanislas » devenue celle des violences sexuelles commises dans l’enseignement confessionnel de Loire‐Atlantique.

🥉Diagnostic préoccupant pour le plus grand bidonville de France

Depuis plus d’un an, notre journaliste Marine Dumeurger suit ce sujet très sensible, dont beaucoup de Nantais ne prennent pas la mesure ou ignorent l’existence. De 700 à 1000 Roms vivent à la prairie de Mauves sur un ancien terrain d’une déchèterie. Ce qui en fait le plus grand bidonville de France métropolitaine. Nantes Métropole planifie sa résorption en y mettant les moyens, près de 80 millions d’euros, mais avec beaucoup de difficultés. La collectivité veut en effet installer sur place un « pôle d’écologie urbaine » en 2030. Cet article affiche plus de 70 000 vues.

🎖️Près de Nantes, une voisine d’agriculteurs se bat pour faire reconnaître le lien entre les pesticides et son cancer

La procédure est inédite en France et Mediacités l’a révélée en août sous la plume de Marion Coisine. À Villeneuve‐en‐Retz, au sud‐ouest de Nantes, une assistante maternelle à la retraite bataille pour que l’Assurance maladie reconnaisse le lien entre son cancer et les épandages de pesticides réalisés durant des années par ses voisins maraîchers. Elle espère ainsi créer un précédent pour d’autres malades. Une enquête qui a rassemblé 63 000 vues, soit un tout petit plus que la suivante (58 000).

🎖️Noirmoutier : la fête est finie pour l’élu nᵒ 1 de l’île rattrapé par la justice

Enfin, direction la Vendée pour notre cinquième enquête la plus lue de l’année. Mediacités révélait à l’hiver 2025 que le président de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier, Fabien Gaborit, était rattrapé par la justice. Elle lui reproche d’avoir ouvert un lieu de réception pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes dans une zone à fort risque d’inondation. Le 18 décembre dernier, l’élu comparaissait devant le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne en plaidant sa « bonne foi ». Le procureur a requis trois ans d’inéligibilité ainsi que plusieurs amendes allant jusqu’à 200 000 euros. Un premier jugement sera rendu le 12 février prochain.

Le top 5 des abonnés

🥇Ces bars et restaurants nantais en proie aux violences sexistes et sexuelles

Nos abonnés de Mediacités Nantes n’ont pas plébiscité les mêmes articles que l’ensemble de nos lecteurs. Le classement est très serré en termes de lecture et de commentaires. En numéro un se place cette enquête de longue haleine de Claire Besnard (agence PressPepper) et Ana Pich sur l’arrière-cour lugubre de la nuit nantaise, marquée notamment par les violences sexistes et sexuelles à répétition. Elles ont recueilli 34 témoignages de salarié(e)s et d’acteurs du secteur, en se concentrant sur trois établissements à problèmes.

🥈Extrême droite : les bars de Nantes sous influence

Dans le même domaine, se classe ensuite la plongée du journaliste Nicolas Mollé dans ces bars sous l’emprise de l’extrême droite. Une relation politique assumée pour les uns, réfutée pour d’autres, qui a grandement intéressé nos abonnés.

🥉À qui appartiennent les restaurants nantais ?

L’enquête précitée sur la restauration de Claire Besnard et Ana Pich comprend en réalité trois volets. Le premier est centré sur qui possède quels établissements à Nantes. Parce que si la cité des ducs de Bretagne compte plus de 1 000 cafés et restaurants traditionnels de Nantes, on trouve à la tête des plus emblématiques une poignée d’investisseurs à l’appétit féroce. (Re)découvrez-les ci‐dessous.

🎖️René Martin : un management entre aura, humiliations et hypersexualisation

C’est sans aucun doute la publication de Mediacités Nantes aux retentissements médiatiques, politiques et juridiques les plus forts cette année. L’enquête journalistique sur René Martin de Pauline Demange‐Dilasser et Thibault Dumas (auteur de ces lignes) a duré près de dix mois. Elle se fonde sur 20 témoignages de salariées et ex‐salariées, ainsi que près de 200 documents. Sans surprise, elle a été très lue et commentée par nos abonnés.

🎖️Les fausses notes financières du pape de la Folle Journée

Logiquement, on trouve en cinquième position de ce classement le second volet de notre enquête initiale sur le pape de la Folle journée ainsi que de la musique classique en France. Notons que vous pouvez retrouver sur une page spéciale les onze articles consacrés à « l’affaire René Martin » et à ses suites.

Le top 5 (subjectif) de la rédaction

🏵️L’enquête la plus actuelle. À qui profite « l’économie de guerre » en Loire‐Atlantique ?

Dimanche 21 décembre, le président de la République Emmanuel Macron a confirmé la construction d’un méga porte‐avions français pour 2038. Baptisé PANG (pour « porte‐avions nouvelle génération »), long de 310 mètres pour un poids de 78 000 tonnes, le navire est destiné à remplacer le Charles de Gaulle, entré en service en 2001. Ce seront des entreprises et PME françaises qui le construiront à 80 %. Or, on en compte 350 en Loire‐Atlantique dans le secteur de la défense, notamment Naval Group qui travaille sur… la propulsion nucléaire des porte‐avions. L’occasion de (re)lire cette enquête de Samuel Hauraix.

🏵️L’enquête la plus influente. Influenceurs nantais : dans les coulisses du business du like

Le saviez‐vous ? On compte près de 2 000 influenceurs nantais. Vingt d’entre eux comptent parmi les plus renommés et puissants sur la toile et les réseaux sociaux, en cumulant plus de 100 000 abonnés. Notre journaliste Marine Dumeurger en a rencontré trois d’entre eux, opérant dans des domaines variés : Prestigeoff (micro‐trottoir), Chanala10 (décoration) ou AKSianka (jeux vidéo). À vos scrolls et likes !

🏵️Le portrait le plus inattendu. Foulques Chombart de Lauwe : le franc‐tireur de la droite qui veut « dégager » Johanna Rolland

Nous pourrions baptiser cela « Julien Bainvel, le portrait que vous ne lirez jamais ». En effet, pendant plusieurs mois au printemps 2025, Mediacités Nantes a préparé le portrait du conseiller municipal et régional nantais. Il apparaissait alors comme le principal candidat de l’opposition de droite et du centre face à la maire (PS) sortante Johanna Rolland. Surprise, une primaire est finalement organisée in extremis auprès des militants LR les 30 et 31 août. Son résultat fut encore plus surprenant : le franc‐tireur de la droite Foulques Chombart de Lauwe l’emporte largement, défiant tous les pronostics (y compris de Mediacités donc). Vous pouvez (re)découvrir son portrait ci‐dessous.

🏵️L’enquête passée inaperçue. Au siège de Maisons du monde, licenciements sur fond de stratégie low‐cost

Deux ans d’enquête sur une des enseignes de décoration les plus célèbres en France, basée à Vertou, près de Nantes, où travaillent 150 salariés. Pourtant, malgré des révélations fortes, le témoignage franc du fondateur Xavier Marie (parti en 2016), notre article (écrit par l’auteur de ces lignes) n’a pas trouvé son lectorat ni eu d’écho médiatique. Les prochains mois s’annoncent néanmoins cruciaux pour l’avenir de Maisons du monde. L’occasion de lire (enfin) cette enquête.

🏵️L’enquête la plus originale. WC absents ou indignes sur les chantiers : la honte du BTP

Le journalisme d’investigation ne consiste pas uniquement à révéler des scandales politico‐financiers ou des secrets d’État. C’est aussi essayer de comprendre localement ce qui touche au quotidien des habitants d’une métropole. Nantes accueille par exemple l’un des plus grands chantiers d’Europe. De 1300 à 1500 personnes travaillent en effet chaque jour à la construction du nouveau CHU sur l’île de Nantes. Avec un problème concret : celui de la salubrité des WC pour les travailleurs du BTP. Plongée édifiante avec Samuel Hauraix.