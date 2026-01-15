Foulques Chombart de Lauwe dirige le grand orchestre de la droite et du centre avec un couac macroniste

Le conseiller municipal (LR) tenait meeting ce mercredi 14 janvier à la cité des congrès de Nantes, devant plus de 1 000 personnes. L’occasion de rassembler les stars régionales de la droite Christelle Morançais et Bruno Retailleau, ou encore la ministre macroniste Aurore Bergé. Avec cependant une fausse note : la candidature imminente de Mounir Belhamiti, l’ancien député LREM.

Foulques Chombart de Lauwe, principal concurrent (LR) de Johanna Rolland sur scène, le 14 janvier. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Qu’il paraît lointain, le temps où Foulques Chombart de Lauwe jouait sa partition en soliste. D’abord, faisant résonner sa candidature précoce dans l’anonymat des cafés, à partir d’octobre 2023. Ou face à 200 mélomanes venus écouter son « dégagisme » anti‐Johanna Rolland, en avril 2024, dans une salle municipale de l’ancienne Manufacture des tabacs. Ce (petit) tour de force avait alors intrigué pour le premier meeting de la campagne, auquel aucun élu n’avait assisté. 

Depuis sa victoire surprise à la primaire de LR, l’orchestre du franc‐tireur de la droite s’est largement étoffé, des graves aux aigus de l’opposition municipale. L’alto de la macronie nantaise, Sarah El Haïry, ex‐ministre et députée (MoDem), l’accompagne désormais comme candidate officielle à la présidence de Nantes Métropole. « Une gouvernance partagée généreuse et équilibrée, beaucoup plus moderne que le sectarisme de la gauche », chante Foulques Chombart de Lauwe. Ce 14 janvier au soir, plus de 1 000 spectateurs, dont beaucoup de têtes grises, étaient venus entendre leur récital. Avec quelques couacs qui s’entendent en coulisses.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

1 / ?