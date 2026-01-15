Qu’il paraît lointain, le temps où Foulques Chombart de Lauwe jouait sa partition en soliste. D’abord, faisant résonner sa candidature précoce dans l’anonymat des cafés, à partir d’octobre 2023. Ou face à 200 mélomanes venus écouter son « dégagisme » anti‐Johanna Rolland, en avril 2024, dans une salle municipale de l’ancienne Manufacture des tabacs. Ce (petit) tour de force avait alors intrigué pour le premier meeting de la campagne, auquel aucun élu n’avait assisté.

Depuis sa victoire surprise à la primaire de LR, l’orchestre du franc‐tireur de la droite s’est largement étoffé, des graves aux aigus de l’opposition municipale. L’alto de la macronie nantaise, Sarah El Haïry, ex‐ministre et députée (MoDem), l’accompagne désormais comme candidate officielle à la présidence de Nantes Métropole. « Une gouvernance partagée généreuse et équilibrée, beaucoup plus moderne que le sectarisme de la gauche », chante Foulques Chombart de Lauwe. Ce 14 janvier au soir, plus de 1 000 spectateurs, dont beaucoup de têtes grises, étaient venus entendre leur récital. Avec quelques couacs qui s’entendent en coulisses.