Laurent Hottiaux a été nommé le 24 juin en conseil des ministres. Cet énarque a joué l’apaisement entre grands élus à la préfecture des Alpes-Maritimes. Il a aussi travaillé dans plusieurs cabinets ministériels sous Nicolas Sarkozy, avant de se rapprocher d'Emmanuel Macron.

Il n’a pas encore officiellement pris ses fonctions à l’hôtel de préfecture de Nantes, face à l’Erdre, et la fiche biographique publiée en ligne par la préfecture est encore celle de son prédécesseur. Pourtant Laurent Hottiaux, 52 ans, a bien été nommé préfet de la Loire‐Atlantique et préfet de la région Pays de la Loire par décret en conseil des ministres, mercredi 24 juin. Cet énarque affiche un CV impeccable de haut fonctionnaire, diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESSEC Business School. Il a déjà exercé dans des territoires sensibles et cruciaux pour les services de l’État, en Corse, dans le Nord‐Pas‐de‐Calais, les Hauts‐de‐Seine ou dernièrement dans les Alpes‐Maritimes, pendant un an.