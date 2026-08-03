Municipales 2026 : Les trois piliers de la victoire de Jean‐Luc Moudenc

Les élections sont toujours des affaires de gros chiffres. Le scrutin toulousain de mars 2026 n’échappe pas à la règle. Pour tenter de comprendre comment le maire de Toulouse l’a largement emporté dans les urnes, il faut rappeler quelques données au préalable.

24 057 voix de retard, c’est l’écart, au soir du premier tour, entre le maire sortant (58 462 voix) et le cumul des voix des deux listes de gauche (82 519 voix), menées par François Piquemal (La France insoumise) et François Briançon (Parti socialiste).

33 690 voix, c’est le bond réalisé par Jean‐Luc Moudenc entre les deux tours qui lui permet de réunir 92 152 votes au soir du 22 mars. Un record comparé à ses remontadas de 2014 (+ 24 154 voix) et 2020 (+23 886 voix).

https://www.mediacites.fr/toulouse/dossier/municipales-toulouse-a-la-fin-moudenc-gagne/

Comment expliquer cette performance qui lui permet de crucifier la gauche avec 13 227 voix d’écart ? L’analyse des résultats bureau par bureau réalisée par Mediacités fait apparaître plusieurs phénomènes expliquant ce tour de force. Sans permettre d’identifier avec certitude le comportement individuel des électeurs, ces corrélations dessinent les contours des transferts les plus probables.

Un report massif de l’extrême droite

Première observation : les appels du pied du maire de droite vers l’électorat d’extrême droite ont été efficaces. Entre les deux tours, les bureaux où Jean‐Luc Moudenc progresse le plus sont aussi ceux où les listes d’extrême droite de Julien Leonardelli (RN) et d’Arthur Cottrel (Reconquête) réalisent leurs meilleurs scores au premier tour.

Par exemple, dans le bureau 202 du groupe scolaire Anatole France, dans le quartier Pont des Demoiselles, l’extrême droite atteint 17 % au premier tour (90 voix), le plus gros score de la ville. Au second tour, on y compte 192 nouvelles voix pour Moudenc sur les 464 obtenues (76,3 % des voix exprimées).

Timothée Chabot, maître de conférences en sociologie à l’université Toulouse‐Jean‐Jaurès, travaille actuellement sur les …