Le Journal des entreprises vendu pour 40 000 euros et englouti par l’IA

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

En redressement judiciaire, le mensuel de l’actualité des PME françaises, créé à Nantes il y a 23 ans, est racheté par le controversé groupe Overlord. Aucun des 35 journalistes permanents n'est conservé.

Ces derniers jours, les journalistes du Journal des entreprises ont fait leurs cartons dans les bureaux qui font face à la tour LU, au sud de la gare de Nantes. Au terme d’un redressement judiciaire de plusieurs mois, le tribunal des affaires économiques de Nantes a tranché ce 22 juillet en faveur de l’offre de rachat à 40 000 euros de Overlord Group. La société éditrice du journal, Manche Atlantique Presse, affichait 2,7 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2025, mais accumulait de lourdes pertes et des dettes 

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