Depuis la prise de fonction de Sébastien Tran comme directeur général en janvier 2024, Audencia semble avoir retrouvé sa quiétude. Le rapport très dense qu’a publié ce 21 juillet la chambre régionale des comptes (CRC) des Pays de la Loire va sans doute à nouveau remuer la grande école de commerce et de management nantaise (classée huitième en France). Cela a d’ailleurs commencé, à en croire le ton courroucé des réponses adressées aux magistrats financiers par les anciens dirigeants de l’établissement. Mediacités détaille ce que contient le document de 71 pages, trois ans après nos révélations en série sur Audencia.