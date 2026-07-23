« Dérapage financier », « profond malaise social » : ce que contient le rapport sur Audencia de la Chambre régionale des comptes

Les magistrats financiers ont rendu un rapport dense et sévère sur la gestion de la grande école de commerce de Nantes. Dans le détail, il confirme les révélations de Mediacités sur un management essorant pour les salariés et détaille des pratiques étonnantes ces huit dernières années.

Étudiants au Médicampus de Nantes, l'un des campus d'Audencia, en 2023. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Depuis la prise de fonction de Sébastien Tran comme directeur général en janvier 2024, Audencia semble avoir retrouvé sa quiétude. Le rapport très dense qu’a publié ce 21 juillet la chambre régionale des comptes (CRC) des Pays de la Loire va sans doute à nouveau remuer la grande école de commerce et de management nantaise (classée huitième en France). Cela a d’ailleurs commencé, à en croire le ton courroucé des réponses adressées aux magistrats financiers par les anciens dirigeants de l’établissement. Mediacités détaille ce que contient le document de 71 pages, trois ans après nos révélations en série sur Audencia.

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Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

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Par Thibault Dumas

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