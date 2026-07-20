Un ex‐adjoint de Cugnaux sera jugé pour prise illégale d’intérêt

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

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Par Gael Cérez

Adjoint à l'urbanisme à Cugnaux entre 2014 et 2020, Roger Montlibert sera jugé devant le tribunal correctionnel de Toulouse en avril 2027. En 2019, Mediacités avait révélé que l'élu avait mené plusieurs opérations immobilières sur sa commune, aux limites de la légalité. 

Élu sur la liste d’Alain Chaléon (droite) en 2014 à Cugnaux et nommé adjoint à l’urbanisme, Roger Montlibert a rendez‐vous avec la justice en avril 2027. Le parquet de Toulouse a en effet décidé de le poursuivre pour des délits de prise illégale d’intérêts commis entre le 1er mars 2017 et le 17 décembre 2019.

C’est une enquête de Mediacités qui avait poussé la justice à s’intéresser à cette affaire. En septembre 2019, nous révélions que Roger Montlibert avait mené plusieurs opérations immobilières à Cugnaux et obtenu des permis de construire instruits par les services municipaux qu’il supervisait. 

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2019/09/03/cugnaux-le-melange-des-genres-de-ladjoint-a-lurbanisme-fait-jaser/

Il avait, par exemple, pu acquérir une parcelle constructible attenante à l’une de ses propriétés pour la modique somme de dix euros par mètre carré. Un prix imbattable comparé au tarif dans le lotissement (156 euros par mètre carré) à l’époque. La transaction lui avait permis de désenclaver son terrain, d’y édifier et de vendre trois maisons mitoyennes. 

https://www.mediacites.fr/complement-denquete/toulouse/2020/01/06/quand-ladjoint-a-lurbanisme-de-cugnaux-achete-un-terrain-a-un-prix-imbattable/

Il existait aussi des soupçons de favoritisme envers un promoteur immobilier, mais le parquet de Toulouse ne semble …

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