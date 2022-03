Étrangers en situation irrégulière : une durée de rétention qui s’allonge « inutilement »

Ce sont des lieux fermés au commun des mortels, à quelques très rares exceptions près (lire notre visite de celui de Lyon ), ce qui rend ce rapport d’autant plus précieux. Cinq associations - Groupe SOS solidarités-Assfam, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade et Solidarité Mayotte - viennent de publier un état des lieux des Centres de rétention administrative (CRA). Entre la métropole et ses territoires d’outre-mer, la France compte 24 de ces simili prisons où sont « retenus », selon le vocable officiel, des étrangers en situation irrégulière qui attendent leur expulsion.

Les cinq structures à l’initiative du rapport interviennent auprès des pensionnaires des CRA pour les aider à faire valoir leurs droits. Elles ont compilé statistiques et observations qui les amènent à formuler le « constat d’un enfermement trop souvent abusif et disproportionné », au mépris « des droits des personnes ».

Albanais, Algériens, Tunisiens

Les chiffres d’abord : en 2021, 42 350 personnes ont été enfermées dans un CRA, la plupart en Outre-mer (27 650). Un effectif quasi-comparable à la moyenne annuelle d’avant-pandémie. En 2020, le Covid-19 avait entraîné la fermeture de plusieurs centres. Dans le détail, le principal se trouve à Mayotte (avec plus de 26 000 « retenus » en 2021). Viennent ensuite ceux de le région parisienne (Paris-Vincennes, Mesnil-Amelot), celui de Lyon-Saint-Exupéry (1 254 « retenus »), de Lille-Lesquin (1 166) puis de Cornebarrieu, à Toulouse (1 105).

Les Albanais sont les ressortissants les plus nombreux dans les CRA métropolitains (11,5 %), devant les Algériens (10,3 %), les Tunisiens (9,4 %) et les Marocains (8,6 %). Près de la moitié des expulsions hors-Union européenne le sont à destination de l’Albanie, note le rapport : elles « concernent une population en transit vers le Royaume-Uni dans le nord de la France qui souhaite généralement repartir rapidement. Cette situation remet en cause la nécessité de la rétention qui doit être normalement utilisée en dernier ressort. »

Près d’une entrée en CRA sur quatre intervient à l’occasion… d’une sortie de prison. Les autres rétentions découlent de contrôles de police sur la voie publique, d’arrestations au guichet de la préfecture ou encore d’interpellations aux frontières.

De 45 à 90 jours

Bien qu’il soit champion d’Europe du nombre d’obligations de quitter le territoire délivrées, l’État français a expulsé, en 2021, moins de la moitié (42,5 %) des détenus passés par les CRA. L'an dernier, 40 % d'entre eux ont été libérés sur décision judiciaire. « La France a donc largement eu recours à l’enfermement des étrangers sans que cela se traduise en termes d’éloignement », souligne les associations.

Cette observation se traduit dans un autre chiffre : en moyenne, une personne en situation irrégulière est retenue 22 jours. C’est cinq de plus que l’an dernier et dix de plus qu’en 2016. Or, l’écrasante majorité des expulsions intervient dans les dix premiers jours de rétention. La durée de rétention « s’allonge inutilement », reproche le rapport.

Pas sûr que la tendance s’inverse… Conséquence de la loi Collomb, la durée maximale de rétention administrative a été allongé, en 2019, de 45 à 90 jours. L’an dernier, 396 retenus, soit près de 3 % des personnes enfermées, ont purgé ce délai.

L’État augmente par ailleurs le nombre de places en rétention. Des CRA sont en projet à Bordeaux et près d’Orléans. Un nouveau centre a aussi ouvert ses portes en janvier dernier près de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry - sa construction n’a pas été sans poser quelques questions, comme nous l’avions révélé sur Mediacités. Avec 140 places, il doublera, à terme, les capacités de rétention sur place. L’ancien CRA de Lyon-Saint-Exupéry, vétuste, est en travaux pour une réouverture d’ici à 2023.

