Le Losc, mauvais payeur malgré sa bonne santé financière

Le club lillois a été sanctionné en juillet d’une amende de 49 000 euros pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs.

Près de 70 millions d’euros. C’est le bénéfice net cumulé par le Losc sur trois ans entre 2022 et 2024. Alors que de nombreux médias sportifs comme l’Équipe, vantaient encore récemment « les très bons résultats financiers » d’un club qui a réussi à éponger 270 millions d’euros de dettes en moins de quatre ans, voilà que la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts‐de‐France vient de lui infliger, en juillet, une amende de 49 000 euros pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs.

« La constatation de ces retards a été effectuée par les services de la DREETS dans le cadre d’une enquête lancée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le respect des règles en matière de délais de paiement », peut‐on lire sur le site de la DGCCRF.

Les sanctions pourraient se durcir

Le Losc n’est toutefois qu’une des nombreuses entreprises sanctionnées dans le cadre d’une véritable offensive …