Waldermar Kita a injecté 45 millions d’euros dans le FC Nantes en 2025

Le club, menacé de descente en Ligue 2, affiche désormais une « dette » de près de 130 millions à la holding belge de l’homme d’affaires, comme peut le révéler Mediacités. Ce dernier le préside depuis près de 20 ans, un record absolu.

Le FC Metz, 18ᵉ de Ligue 1, face au FC Nantes, 17ᵉ, le 7 avril dernier. Photo : FC Nantes

L’information tient en quelques lignes dans le bilan social 2025 du FC Nantes, déposé au tribunal de commerce de Nantes il y a quelques semaines. « La SAS Flava Groupe a consenti à un abandon à caractère financier d’un montant de 45 600 000 euros en date du 30 juin 2025. Cet abandon est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune. »

En d’autres termes, la holding belge de Wademar Kita, que détient le club depuis 2007, a dû y réinjecter 45,6 millions d’euros l’année passée. Ce qui porte à 130 millions d’euros les sommes, ou plus exactement les prêts consentis au FC Nantes depuis 18 ans. Car ces flux intègrent toujours cette « clause de retour à meilleure fortune », c’est-à-dire une obligation de remboursement si les résultats financiers viennent à s’améliorer.

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

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