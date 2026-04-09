L’information tient en quelques lignes dans le bilan social 2025 du FC Nantes, déposé au tribunal de commerce de Nantes il y a quelques semaines. « La SAS Flava Groupe a consenti à un abandon à caractère financier d’un montant de 45 600 000 euros en date du 30 juin 2025. Cet abandon est assorti d’une clause de retour à meilleure fortune. »

En d’autres termes, la holding belge de Wademar Kita, que détient le club depuis 2007, a dû y réinjecter 45,6 millions d’euros l’année passée. Ce qui porte à 130 millions d’euros les sommes, ou plus exactement les prêts consentis au FC Nantes depuis 18 ans. Car ces flux intègrent toujours cette « clause de retour à meilleure fortune », c’est-à-dire une obligation de remboursement si les résultats financiers viennent à s’améliorer.