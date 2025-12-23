L’OL, nouveau partenaire de la République du Congo… à défaut d’eau courante

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre enquête sur le partenariat que l'Olympique lyonnais vient de signer avec le régime autoritaire de la République du Congo.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Entre 5 et 7 millions d’euros, selon les sources. Cet automne, l’Olympique lyonnais a officialisé un partenariat avec la République du Congo, qui mêle sponsoring – sur les maillots des Gones – et formation – avec le développement d’un centre près de Brazzaville. Si le « deal » devrait faire du bien aux finances d’un club toujours en difficulté sur ce plan‐là, il pose question. Le clan du président autocrate Denis Sassou‐Nguesso – que Michele Kang, la nouvelle patronne de l’OL, est venue rencontrer dans la capitale congolaise – est au cœur de « l’affaire des biens mal acquis » en France, un dossier de détournement d’argent public.

Peuplé d’environ 6 millions d’habitants, la République du Congo (à ne pas confondre avec son immense voisin la République démocratique du Congo) souffre de fortes inégalités, avec près de la moitié de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. Selon la Banque mondiale, dans les zones rurales, nombre de Congolais peinent encore à avoir accès à l’eau courante comme le souligne le dessin de Twister.

Retrouvez ci‐dessous l’enquête qui a inspiré notre dessinatrice.

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.