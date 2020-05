L’affaire de la banderole Macronavirus classée sans suite

Toulouse C'est un avenir à la mode « pastel » qui attend Toulouse, analysent Pascal Gassiot (Fondation Copernic), Pierre Bonneau (Attac), Gilles Daré (Université Populaire de Toulouse) et Jean-Pierre Crémoux (Amis du Monde Diplomatique). Auteurs d'une première note s'interrogeant sur l'avenir du secteur aéronautique, ils réaffirment leurs prédictions et appellent les travailleurs et la population à s'organiser pour penser et mettre en œuvre le monde d'après.