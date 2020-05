La CGT lance une enquête sur l’avenir de l’aéronautique

Une vingtaine de délégations syndicales CGT de la filière aéronautique lancent une enquête sur l’avenir du secteur. « L’objectif est de répondre à l’inquiétude qui monte chez les salariés face à la crise de la filière, explique Patrice Thébault, délégué syndical central CGT à Airbus Opérations. Nous voulons construire une alternative pour éviter les licenciements en s’appuyant sur les salariés et leurs compétences. »



En ligne depuis le 18 mai, le questionnaire interroge les participants sur l’intérêt et le contenu d’une éventuelle diversification, sur l’évolution environnementale de l’aviation et sur la démocratisation des entreprises de la filière. « Nous voulons voir comment les gens imaginent l’avenir l’avenir de la filière et à quoi ressemblerait le monde d’après selon eux », explicite Patrice Thébault. La CGT espère recueillir plusieurs centaines de réponses. Les premiers retours seront analysés début juin, avant d’être présentés aux salariés et aux directions …

Cet article est réservé à nos abonnés. Nous vous offrons un accès de 24h pour découvrir nos articles les plus récents Nous vous enverrons nos dernières enquêtes et des offres d’abonnement. Ou bien apprenez‐en plus sur Mediacités… Je suis curieux Si vous êtes déjà abonné, connectez‐vous. Mediacités c’est : Un site 100% indépendant (seuls nos lecteurs nous font vivre)

Chaque semaine de nouvelles enquêtes (et plus de 1 300 déjà publiées)

Des newsletters sur les municipales (Lille, Lyon, Nantes, Toulouse)

La participation aux enquêtes (idées de sujets, documents confidentiels, événements)

Le moyen de faire vivre une information libre et sans publicité

vous aussi, La curiosité est un beau défaut,vous aussi, adoptez Mediacités !