Vers une annulation du grand prix camions d’Albi ?

On prend les mêmes et on recommence. Après les interrogations pour l'édition 2019, le Grand prix camions 2020 aura-t-il lieu à Albi les 19 et 20 septembre prochains ? D'après le circuit d'Albi et la mairie, l'événement est maintenu et la billetterie est ouverte. L'événement est cependant soumis à l'autorisation de la préfecture du Tarn. L'an dernier, celle-ci avait donné son feu vert, deux jours avant le départ de la course, au grand dam des riverains excédés par les nuisances sonores occasionnées.

Du fait des dépassements des niveaux sonores réglementaires enregistrés lors de la précédente édition, la tenue de la manifestation semble plus compromise cette année. Début août, la préfète du Tarn, Catherine Ferrier, a écrit à Didier Sirgue, président de DS Events, la société gérant le circuit pour le compte de la commune, pour lui demander comment le Grand prix camions allait cette fois-ci respecter la réglementation en vigueur. « Il aurait répondu que les niveaux sonores allaient être les mêmes que l'an dernier. Dans ces conditions, la manifestation ne sera pas autorisée par la préfecture et le grand prix ne pourra pas se tenir », estiment à ce jour les services préfectoraux tarnais.

Les ennuis du circuit ne se limitent pas à cette course. Le tribunal de police d'Albi examinera le 8 septembre une plainte de la commune du . . .