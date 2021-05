Le docteur Jean-Jacques Charbonier se pourvoit en cassation

Condamné en première instance à six mois de prison avec sursis et un an d’interdiction d’exercer la médecine pour des « blessures involontaires » infligées à un patient, le docteur Jean-Jacques Charbonier vient de voir sa peine alourdie en appel, l’interdiction étant portée à trois ans. En 2019, Mediacités avait révélé le cauchemar vécu par la victime, François Cuello

Mais l’affaire n’est pas finie. L’anesthésiste toulousain se pourvoit en cassation. Selon nos sources, le sexagénaire qui continue de vendre des séances d’hypnose au cours desquelles il prétend favoriser le contact avec les défunts, change d’avocat et confie sa défense à Maître Franck Malet. « Si cela ne suffit pas, nous irons à la Cour européenne des droits de l’Homme pour que les décisions soient justes et équitables en fait et en droit, prévient-il sur sa page Facebook. Je ne baisserai pas les bras ! ». Et de prophétiser : « Un jour la VRAIE justice se fera ; j’ai confiance. Je parle de la justice des Hommes bien sûr. »

https://www.mediacites.fr/complement-denquete/toulouse/2019/09/03/le-controverse-dr-charbonier-accuse-de-negligence-medicale/