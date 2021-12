Affaire Arribagé : Patrice Michel, placé sous statut de témoin assisté

Cité dans l'affaire Arribagé, l'ancien procureur adjoint de Toulouse, Patrice Michel, vient d'être placé sous le statut de témoin assisté à l'issue de son audition, le 23 décembre, par le juge d'instruction Vincent Lemonier.

« Le juge a constaté l'absence totale de charges à l'encontre de mon client. Cette décision rend son honneur à Patrice Michel, injustement mis en cause dans cette affaire et injustement l’objet d'une cabale médiatique, a réagi son avocat Emmanuel Ravanas. La vérité est que Patrice Michel a délivré un article 40, et c'est tout. Ni avant, ni pendant, ni après, il n'a participé à un quelconque quatuor visant à déstabiliser qui que ce soit. Le juge l'a constaté de manière on ne peut plus claire. »

Pour rappel, Patrice Michel et trois autres personnes étaient cités dans une information judiciaire ouverte en janvier 2021 par le parquet de Toulouse pour « des chefs de prise illégale d’intérêts, violation du secret professionnel, complicité et recel de ces délits, corruption active et passive ». Ils étaient soupçonnés de s'être entendus - à des degrés divers - pour compromettre la candidature de l'actuelle députée LREM Corinne Vignon en 2017.

Contrairement à l'ancien magistrat, deux autres personnes ont été mises en examen dans ce dossier : Marc Menvielle, un ancien cadre des impôts et Laurence Arribagé, actuelle adjointe au maire de Toulouse. Cette dernière, candidate déclarée aux prochaines législatives, a reçu le soutien du maire de Toulouse. « De nombreuses personnes me disent peiner à comprendre en quoi la consistance des actes reprochés justifie d’en arriver à une procédure judiciaire », a remarqué Jean-Luc Moudenc, interrogé par Actu Toulouse, le 17 décembre dernier, ajoutant que « Laurence Arribagé est une excellente élue aux sports et maire de quartier, qui exerce ses missions d’adjointe avec toute ma confiance ».