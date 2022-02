Sommet de l’aviation : la « déclaration de Toulouse » épinglée pour son « indigence »

Tout ça pour ça ? Le sommet de l'aviation qui s'achève ce vendredi à Toulouse était annoncé par le cabinet du ministre Jean-Baptiste Djebbari comme un moment d' « apogée » de l'action gouvernementale menée ces deux dernières années dans le secteur de l'aéronautique.

Il a débuté jeudi par une visite d'une ligne d'assemblage d'Airbus et s'est poursuivi ce vendredi matin par des échanges entre politiques, institutionnels européens et représentants du secteur. Sous la coupe de la présidence française de l'Union européenne, ce sommet auquel les acteurs de la société civile n'avaient pas été conviés a permis au gouvernement français de se placer en « leader de la décarbonation » du secteur. Et une ronflante « Déclaration de Toulouse sur le développement durable et la décarbonation de l'avion », préparée en amont, a été divulguée ce jour.

Le bref texte est un festival de généralités convenues. Les « parties prenantes de l'aviation publique et privée » déclinent leurs annonces en sept points. Point 1 : « assurer une connectivité durable et inclusive sur les plans environnemental, social et économique en Europe et dans le monde » ; Point 7 : Inviter « les autres pays et organisations internationales à se joindre à cette déclaration, à s'engager dans le développement de feuilles de route sectorielles et à travailler ensemble à la durabilité et à la décarbonation de l'aviation dans le monde ».

Entre les deux, la « dimension sociale » de la transition est relevée, un « panier de mesures » autour de l'avion vert est esquissé en trois lignes et « les initiatives en faveur d'un dialogue régulier et constructif sur la décarbonation de l'aviation, en Europe et dans le monde, entre les autorités, l'industrie et la société civile » sont saluées. La seule perspective datée est la 41e Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), prévue en septembre prochain.

On reste donc très loin d'un document fondateur, précis et étayé, indiquant une feuille de route à un secteur aéronautique décidé à s'emparer à bras le corps de l'enjeu climatique. « C'est un communiqué chamallow, déplore Pascal Gassiot pour le collectif Pensons l'aéronautique pour demain (PAD). Sans goût, ni saveur, ni odeur. On va prendre le temps de bien le décortiquer, mais on l'a déjà lu et relu en y cherchant vainement un quelconque engagement concret. À chaud, on peut dire que c'est un pur texte d'intentions et qu'il est complètement creux. Il n'y a absolument rien sur la question de pourquoi on vole, comment, etc. » Et le militant de s'interroger : « Pourquoi réunir 27 représentants de l'UE pour pondre un tel document à la limite de l'indigence ? » Le point 2 de la déclaration de Toulouse y apporte une réponse vague, en affirmant un « engagement en faveur de la décarbonation de l'aviation d'ici 2050 ». Face au changement climatique, peut-on encore se payer de mots ?