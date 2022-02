Affaire All for you : les restaurateurs fraudeurs échappent à la prison

À la sortie de l'audience, Philippe Lacassagne est tombé dans les bras de son avocat Jocelyn Momasso. Le restaurateur toulousain peut être soulagé : lui et ses associés Arnaud Chérubin et François-Louis Lapeyre n'iront pas en prison.

Comme en première instance, ils ont été reconnus coupables de fraude fiscale, abus de biens sociaux et travail dissimulé par la cour d'appel de Toulouse, mais celle-ci n'a pas tout à fait suivi les réquisitions du parquet général. Au lieu des trois ans d'emprisonnement, dont 10 mois ferme requis,les trois hommes n'écopent que de trois de prison avec sursis.

S'ils vont devoir payer chacun 50 000 euros d'amende , ils ne sont frappés d'aucune interdiction d'exercer. Les trois gérants sont cependant déclarés inéligibles pendant deux ans, ce qui les empêchera de devenir juges consulaires ou prudhommaux. Et, contrairement à ce qu'ils demandaient, leur condamnation sera inscrite à leur casier.

« C'est une décision juste qui tient compte du fait que mes clients ont remboursé les sommes éludées, apprécie Jocelyn Momasso, l'un des deux avocats des trois associés. Les 250 salariés du groupe All for you peuvent respirer. Mes clients ont pris acte de leur faute. Leur gestion est saine à présent. » Dans les faits, les trois entrepreneurs ont actuellement remboursé 461 850 euros à l'Ursaff et près d'un million d'euros aux impôts, sur les 2,5 millions d'euros dus aux finances publiques.

La cour d'appel s'est également montrée plus clémente que le parquet général concernant la société EHR Soft. Celle-ci avait fourni le logiciel permettant d'escamoter une partie des florissantes recettes du groupe gérant sept restaurants à Toulouse. Au lieu des 200 000 euros d'amende requis, l'entreprise devra payer 100 000 euros. Son dirigeant Alain Erb écope quant à lui d'un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende.

À défaut de taper fortement aux portefeuilles de ces délinquants en col blanc, ces condamnations auront - espère-t-on au palais de justice - valeur d'avertissement pour la profession.