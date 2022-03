À La Dépêche du Midi, les femmes gagnent en moyenne 1 000 euros de moins par mois que les hommes

« Une direction d’un autre temps ». Le Syndicat national des journalistes (SNJ), l’instance syndicale majoritaire chez les journalistes de la Dépêche du Midi, ne mâche pas ses mots. Dans un long communiqué, le syndicat analyse la situation du groupe de presse en matière d’égalité hommes-femmes. L'étude concerne les 600 salariés de l’Union économique et sociale Dépêche , soit l’ensemble des filiales du pôle couvrant l’ex-Midi-Pyrénées.

Les retards pris en matière d’égalité professionnelle sont manifestes. À commencer par les salaires : le bilan social de 2020 fait ainsi apparaître, en moyenne, une différence colossale de 1000 euros brut mensuels au détriment des femmes (3 391 euros brut en moyenne pour les unes, contre 4 388 euros brut pour leurs collègues masculins).

Cet écart s'explique notamment par la sous-représentation des femmes aux postes de direction. En Occitanie, seules deux femmes sont cheffes d’agences départementales (sur huit postes de ce type) et trois sont sous-cheffes. D'après le syndicat, la direction expliquerait cette situation par le refus des femmes de ce type de poste à responsabilité pour des « raisons familiales ». Selon nos informations, les dix plus hauts salaires de la société se partageraient une enveloppe de 1,9 million d'euros par an, soit 200 000 euros brut par personne. Parmi elles, une seule femme.

Sollicitée sur cette question, la direction du groupe n’a pas répondu à notre sollicitation.

30 % de femmes dans l'entreprise

La parité est également loin d’être atteinte. Alors que près de 48 % des journalistes détenteurs de la carte de presse en France sont des femmes, ce taux chute à 30 % dans le giron de l’UES Dépêche. En 2020, la direction avait promis d’embaucher en priorité des femmes pour améliorer ce déséquilibre. In fine, ce sont pourtant 10 hommes et 5 femmes qui ont été recrutés dernièrement. Le SNJ constate également un « nombre surdimensionné » de démissions et de ruptures conventionnelles par des femmes journalistes, comparé à leur effectif (45 % des 25 départs enregistrés depuis 2015). « Cette proportion est encore plus importante à Dépêche News où depuis 2019, 70 % des départs sont des femmes journalistes alors qu'elles ne représentent que 45 % des effectifs », décompte le syndicat, qui assure que ces salariées quittent souvent leur emploi « parce qu'elles n'en peuvent plus de la brutalité de la hiérarchie, de conditions de travail dégradées, de la perte de sens du métier de journaliste ou de conditions sociales et salariales moins-disantes. »

Les explications du management prennent même un tour étrange face à une autre demande du SNJ : mettre en place un congé menstruel (période pendant laquelle une personne qui souffre de règles douloureuses peut prendre un ou plusieurs jours de congés, payés ou non). « Si les représentants du SNJ ont demandé l’octroi de jours de congés pour femmes non ménopausées qui en ont la nécessité, c’est que, notamment au sein de la rédaction, des jeunes femmes viennent travailler dans la souffrance faute d’obtenir en temps et en heure une visite ou un arrêt de travail de leur médecin traitant ou de leur gynécologue », explique le syndicat.

Réponse d'un autre siècle de la direction de la Dépêche du Midi : « Si l’on octroie de tels avantages, cela se retournera contre les femmes, car les managers préféreront avoir dans leur équipe des hommes plutôt que des femmes qui seront plus souvent absentes ». Remplacer des cadres raisonnant de cette manière n'est a priori pas à l'ordre du jour dans le journal de la famille Baylet. « Avec de tels propos, alimentant sinon justifiant les comportements sexistes de la hiérarchie, on est bien loin d'un changement de mentalité au sein de La Dépêche », regrette le SNJ qui appelle à manifester le 8 mars à 10h30, place Arnaud-Bernard à Toulouse.