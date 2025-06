Mediacités vous ouvre ses comptes 2024

Un chiffre d’affaires historique, des revenus qui dépassent nos dépenses pour la première fois, et près d’une cinquantaine de nouveaux « lecteurs-sociétaires ». Si l’an dernier a réservé son lot de bonnes nouvelles, la situation économique de notre journal reste fragile. On vous explique pourquoi.

Un chiffre d’affaires de nouveau en croissance et, pour la première fois dans l’histoire de Mediacités, un résultat d’exploitation (avant amortissements) légèrement positif. Voici les deux enseignements des comptes 2024 de notre journal que nous vous dévoilons, fidèles à notre engagement de transparence vis‐à‐vis de nos lectrices et lecteurs (retrouvez à ces liens nos comptes de l’année 2023, de l’année 2022 et de l’année 2021).

Ces deux bonnes nouvelles sont néanmoins à nuancer. Sous l’effet de la production immobilisée lors des années précédentes, notre résultat comptable reste négatif (-30 700 euros, contre ‑32 580 euros en 2023) et le nombre d’abonnés à Mediacités – environ 6000 – a stagné au cours de l’année 2024.

Rentrons dans les détails. Alors qu’il était en retrait lors de l’exercice précédent (-6,45 %), le chiffre d’affaires de notre société éditrice a renoué avec la croissance. Il progresse de 15,36 %. Mieux : il dépasse pour la première fois les 500 000 euros. 500 040 euros très précisément. A cela s’ajoute une augmentation significative des revenus liés aux dons, passés de 34 421 euros en 2023 à près de 61 000 euros en 2024.

Dans le même temps, grâce aux efforts de notre rédaction et malgré un contexte inflationniste, les dépenses de Mediacités – constituées essentiellement des salaires des journalistes permanents et pigistes – sont restées quasi stables l’an dernier (697 200 euros contre 693 350 en 2023). Résultat, avec les dons et l’Aide au pluralisme, (soutien du ministère de la Culture à la presse en ligne), nos revenus ont dépassé nos dépenses. Légèrement : notre excédent brut d’exploitation s’élève à 23 829 euros, soit 4,8 % du chiffre d’affaires.

Ce résultat reste à saluer : c’est une première dans l’histoire de notre journal, si on met de côté « l’anomalie » de 2022, année dopée par le double versement (pour deux années) de l’Aide au pluralisme.

Le « plafond de verre » des abonnés

Bien qu’encourageante, cette tendance se heurte toutefois à une sorte de « plafond de verre ». Alors que notre activité éditoriale est restée soutenue (830 articles publiés en 2024, contre 687 en 2023) et alors que vous avez été nombreux à vous abonner ou à vous réabonner lors de notre campagne de mobilisation de l’automne dernier, le nombre d’abonnés, au 31 décembre 2024, reste le même ou presque qu’un an auparavant, autour de 6000 donc, en additionnant les abonnés particuliers et professionnels (les universités, bibliothèques, institutions, entreprises ou associations qui souscrivent des abonnements avec un accès multiple). Autrement dit, le nombre de nouveaux abonnés compense le nombre de désabonnements. Pas plus.

Bien évidemment, nous ne nous en satisfaisons pas et nous vous proposons régulièrement des nouveautés (notre newsletter « En quête de solutions » dernièrement, notre appli mobile prochainement), susceptibles de refaire partir la courbe à la hausse. C’est un impératif : la pérennité de Mediacités sur le long terme passe par une augmentation du nombre de lecteurs qui consentent à payer 7,9 euros par mois ou 69 euros par an pour nous lire. D’après nos estimations, il nous faudrait entre 7500 et 8000 abonnés pour équilibrer les comptes de Mediacités hors subventions.

Pour rappel, sans aucune publicité dans ses pages, notre journal tire près de 80 % de ses recettes des abonnements. Le solde est lié aux dons et à une diversification de nos activités, toujours en lien avec notre mission d’informer (revente d’articles et prestations pour L’Emission politique de France 2).

Société démocratique de presse

En 2024 enfin, Mediacités a renforcé sa dimension de société démocratique de presse. Un journal au service et à l’écoute de ses lectrices et lecteurs, qui leur fait une place y compris à son capital. C’est le sens de la Société des amis de Mediacités (SDA), créée dès le début de notre aventure. La SDA rassemble des particuliers qui souhaitent soutenir financièrement notre média en investissant entre 200 et 5000 euros (investissement défiscalisé à hauteur de 50 %). Ils peuvent contribuer, s’ils le souhaitent, à des groupes de travail sur des projets de développement de Mediacités. Ils sont aussi nos meilleurs ambassadeurs.

Alors que la SDA comptait 162 membres fin 2023, ils sont désormais 208 et font de la Société des amis la première actionnaire de notre journal avec 6,34 % des parts (les fondateurs et autres journalistes de la rédaction possèdent 43,16% du capital, le reste des parts se partageant entre une cinquantaine d’autres actionnaires). Cette situation conforte la place singulière de Mediacités dans le paysage médiatique. Mettre toujours plus notre journal entre les mains de celles et ceux qui nous lisent, plutôt qu’entre les mains d’annonceurs ou de milliardaires, contribue à renforcer notre indépendance. Indépendance sans laquelle notre rédaction ne pourrait pas continuer à vous proposer, chaque semaine, des enquêtes exclusives que vous ne lisez nulle part ailleurs.

Merci pour votre lecture et votre soutien !