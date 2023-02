Le cortège suivra un parcours classique entre Saint-Cyprien et le Monument aux Morts, à partir de 10h.

La cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal aura lieu ce jeudi 16 janvier. À Toulouse, le cortège suivra un parcours classique entre le rond-point Jane Atché, près du métro Saint-Cyprien, et le Monument des Combattants de la Haute-Garonne, près du métro François Verdier, en passant par les boulevards. Il s'ébranlera à partir de 10 h.

Non loin de Toulouse, les dirigeants des huit principales organisations syndicales feront le déplacement à Albi. Le cortège débutera à 15h en compagnie de Philippe Martinez (CGT), Laurent Berger (CFDT), Frédéric Souillot (FO), et leurs collègues Unsa, Solidaires, CFE-CGC, CFTC et FSU.

Une mobilisation en hausse

Entre 100 000 personnes (selon la CGT) et 30 000 (selon la préfecture) ont manifesté, samedi 11 février, à Toulouse, lors de la quatrième journée de mobilisation. Celle-ci était en hausse par rapport à celle du 7 février (80 000 selon la CGT, 23 000 selon la préfecture).

Au niveau national, les chiffres sont supérieurs à ceux du 7 février (près de 2 millions, selon la CGT et 757 000 selon les autorités . . .